Pohroma pro Spojené státy? Většiny Trumpových cel je nezákonná, rozhodl americký odvolací soud
Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem je nezákonná. Soud tak potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trump při uvalování cel překročil své pravomoci. Soud však zároveň povolil, aby cla zůstala v platnosti do 14. října, a umožnil tak Trumpově administrativě podat odvolání k Nejvyššímu soudu, píše agentura AP.
Trump na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu označil za nesprávné a stranicky zaujaté a zdůraznil, že platnost všech cel nadále trvá. Rozhodnutí soudu se týká takzvaných recipročních cel, které Trump zavedl v dubnu, a také cel uvalených v únoru na Čínu, Kanadu a Mexiko, píše agentura Reuters.
Trump při jejich uvalení vycházel ze Zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích, tedy zákona určeného k řešení neobvyklých a mimořádných hrozeb v době národní nouze.
Zákon podle soudu prezidentovi umožňuje přijmout řadu opatření, nicméně žádné z těchto opatření výslovně nezahrnuje pravomoc uvalovat cla či daně. Rozhodnutí soudu se podle Reuters netýká cel, které Trump zavedl na základě jiných zákonů, netýká se tedy například cel na dovoz oceli a hliníku.
Podle agentury AFP může mít rozhodnutí soudu dopad na obchodní dohody, které Trumpova administrativa uzavřela s některými zeměmi, včetně té s Evropskou unií.
Trumpova reakce
Trump na síti Truth Social uvedl, že zrušení cel by bylo pro Spojené státy pohromou a učinilo by je ekonomicky slabými. V příspěvku potvrdil, že se jeho administrativa k Nejvyššímu soudu odvolá.
Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová později na síti X uvedla, že se její úřad proti rozhodnutí soudu odvolá. Soudci podle ní svým rozhodnutím zasahují do ústavou stanovené role prezidenta v oblasti zahraniční politiky.
Trump si nárokuje širokou pravomoc stanovovat cla podle Zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích. Tento zákon byl v minulosti používán k uvalení sankcí na nepřátele USA nebo ke zmrazení jejich majetku.
Trump je prvním americkým prezidentem, který jej použil k uvalení cel. Trump při rozhodování o nových clech na začátku dubna označil obchodní deficit za národní nouzový stav.