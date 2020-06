Neznámý šťastlivec ve Skalistých horách našel truhlu s pokladem. Jeho místo zašifroval sběratel do básně

Do amerických Skalistých hor se v uplynulých deseti letech vydaly za pokladem tisíce lidí poté, co tam truhlu plnou zlata, rubínů, smaragdů, diamantů, vzácných mincí, čínských podobizen z nefritu a předkolumbovských sošek zvířat ukryl sběratel umění a starožitností. Poklad, jehož hodnota podle odhadů převyšuje milion dolarů, nyní objevil jeden nejmenovaný šťastlivec, informoval zpravodajský web CNN. Skalisté hory (USA) 14:53 8. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Devětaosmdesátiletý sběratel Forrest Fenn, který poklad ukryl, o jeho nálezu informoval v neděli na svých webových stránkách.

„Byl pod baldachýnem hvězd ve svěží lesní vegetaci Skalistých hor a nepřesunul se z místa, kam jsem ho schoval před více než deseti lety,“ napsal Fenn ve svém oznámení. „Člověka, který jej našel, neznám, ale báseň v mé knize ho zavedla na přesné místo,“ dodal.

Fenn deníku Santa Fe New Mexican sdělil, že poklad před několika dny objevil muž, který nechtěl být jmenován. Dodal však, že pochází z východní části USA a o nálezu jej informoval prostřednictvím fotografie pokladu. Kde přesně se truhla nacházela, Fenn neuvedl. Podle sběratelova dřívějšího sdělení ale vážila devět kilogramů a její obsah dalších deset.

Ukrytí pokladu bylo pro Fenna způsobem, jak inspirovat lidi k prozkoumání přírody; chtěl tak zároveň dát naději těm, které zasáhla ekonomická krize. Nápovědy o tom, kde se poklad nachází, byly obsaženy v básni o 24 verších ve Fennově autobiografii The Thrill of the Chase (Vzrušení z honu).

Fenn odhaduje, že poklad se vydalo hledat asi 350 tisíc lidí z celého světa. Někteří dokonce podali výpověď v zaměstnání a zasvětili honbě za truhlou svůj život, několik lidí přitom ovšem tragicky zahynulo. „Blahopřeji tisícům těch, kteří se na pátrání podíleli, a doufám, že budou nadále přitahováni příslibem dalších objevů,“ uvedl Fenn na svém webu.