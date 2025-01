Pokračuje vyšetřování tragédie na slovenském gymnáziu. Policie se do školy vrátila i s útočníkem

Vedení gymnázia ve Spišské Staré Vsi údajně nevědělo o kriminální minulosti útočníka. Student byl podle zjištění slovenských novinářů dvakrát odsouzený za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Jeho útok nožem za sebou zanechal dvě mrtvé ženy – zástupkyni ředitelky a spolužačku. Od stálého zpravodaje Bratislava 18:08 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení školy nyní hledá způsob, jakým způsobem obnovit výuku | Zdroj: ČTK, TASR.sk

Na místo činu se kriminalisté vrátili zhruba 24 hodin po útoku a rekonstruovali události v budově školy. Byl s nimi i útočník se spoutanýma rukama a helmou na hlavě. Společně procházeli také trasu, kudy mladík prchal do lesa, kde ho policisté později zadrželi.

Na východě Slovenska zaútočil student nožem, dva lidé zemřeli. Podezřelého policie zadržela Číst článek

Policie také prohlédla útočníkovo bydliště, ale úřady jeho motiv zatím nekomentují. Další náznak ale přidal ministr obrany Robert Kaliňák. „Je nepochopitelné, když někdo řeší svoje osobní problémy tak brutálním způsobem. A podle informací to ani nebyl nepopsaný list papíru a konflikty se ženami měl už v minulosti,“ řekl Kaliňák

Vyšetřovatelé muže zatím neobvinili a nebyl ani podaný návrh na vzetí do vazby, ale orgány už zahájily trestní stíhání ve věci vraždy. Do toho se stále vynořují další informace právě o minulosti útočníka.

Deník Aktuality.sk potvrdil dřívější informace, že mladík má násilnou historii, už v deváté třídě napadl studentku, byl odsouzený za výtržnictví se čtyřměsíční podmínkou, měl zákaz přiblížit se na pět metrů ke studentce a dohlížel na něj probační úředník.

6:41 Nadprůměrný intelekt není u útočníků nezvyklý, říká k neštěstí na slovenském gymnáziu analytik Číst článek

Vyhrožoval také spolužačkám, i z toho ho soud uznal vinným. Ředitelka gymnázia pro deník SME.sk řekla, že o minulosti studenta vedení školy donedávna nevědělo. Sama škola mu ale umožnila individuální studijní plán právě kvůli verbálním konfliktům se studentkami, aby s nimi přicházel méně do kontaktu.

Podle informací deníku SME pachatel reagoval i na informace o útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a před spolužáky měl prohlásit, že by něco podobného chtěl zažít i na své škole.

V pátek studenti gymnázia do školy nemuseli, cílem je ale podle primátora Spišské Staré Vsi obnovit provoz co nejdříve. Ředitelka ale sama neví, kde by to mohlo být a v jaké formě se bude výuka konat.

Psychologové se starají nejen o děti, ale také o učitele, aby i oni pak byli schopní vykonávat svoji práci a komunikovat s dětmi. Později jsou naplánovaná i skupinová sezení v jednotlivých třídách. Celá obec je událostí poznamenaná. Má totiž zhruba 2000 obyvatel a lidé se dobře znají, každý má tak vazbu na oběti nebo jejich rodiny.