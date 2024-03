‚Pokrok ohledně české iniciativy.‘ Munice může přijít Kyjevu v řádu týdnů, prostředky jsou téměř kompletní

Spojenci Kyjeva zajistili téměř všechny finanční prostředky potřebné pro českou iniciativu, jejímž cílem je nákup stovek tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje. O pozitivním vývoji snah hovořil ve středu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev 13:42 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojenci Kyjeva zajistili téměř všechny finanční prostředky potřebné pro českou iniciativu, jejímž cílem je nákup stovek tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii (ilustrační foto) | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

Zmíněné závazky znamenají, že dělostřelecké granáty by mohly být dodány na Ukrajinu během několika týdnů, řeklo podle Bloombergu několik činitelů. Přesné načasování podle nich bude záviset na smluvních a dodacích harmonogramech a mohlo by se posunout. Podle návrhu by Česko fungovalo jako prostředník spojující vlády ochotné financovat nákup munice, která by pak putovala na Ukrajinu, podotkl Bloomberg.

„Došlo k pozitivnímu pokroku ohledně české iniciativy,“ řekl také ve středu prezident Zelenskyj na tiskové konferenci s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem v jihoukrajinské Oděse.

Český prezident Petr Pavel minulý týden uvedl, že zájem zapojit se do českého plánu na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu v zemích mimo EU projevilo patnáct států. Podle dostupných informací jsou mezi nimi například Kanada, Francie, Německo, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, které celkem poskytne 250 milionů eur, či Belgie s příspěvkem 200 milionů eur. Další státy účast oznámily, aniž by specifikovaly výši svého příspěvku.

Plán představil prezident Pavel v polovině února na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Řekl, že Česko v mimounijních zemích našlo 500 000 kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 000 kusů v sovětské ráži. Britský list Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že nákup by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun). České úřady na dotaz částku nepotvrdily, ani neuvedly, z jakých zemí má Česko dotyčnou munici možnost nakoupit.

Odhaduje se, že Ukrajina potřebuje nejméně 200 000 dělostřeleckých nábojů měsíčně, aby mohla pokračovat v boji proti ruským invazním silám, jejichž průměrná denní spotřeba munice může být třikrát až pětkrát větší, než mohou vypálit ukrajinské ozbrojené síly, poznamenal Bloomberg.

Evropští spojenci se podle něj snaží plnit závazky dodávat Kyjevu vojenské vybavení v citlivém okamžiku války, kdy se ukrajinští představitelé obávají, že ruské jednotky mohou do léta prolomit ukrajinskou obranu. Napadená země se podle médií potýká s kritickým nedostatkem munice. EU nesplnila slib dodat Kyjevu do tohoto měsíce milion dělostřeleckých nábojů, dodala jen část, a další pomoc USA je zablokovaná v americkém Kongresu.