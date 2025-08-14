Pokud bude summit úspěšný, dohodneme se s USA na nových odzbrojovacích smlouvách, řekl Putin

Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin na poradě před páteční schůzkou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce. Uvedly to tiskové agentury.

Naposledy se Vladimir Putin a Donald Trump setkali v roce 2018.

Rusko a Spojené státy by se podle Vladimira Putina mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách (archivní foto) | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Americká administrativa podle Putina vynakládá „docela energické a upřímné úsilí“ o ukončení bojů na Ukrajině a dosažení dohod odpovídajících zájmům všech zúčastněných stran.

Putin a Trump se sejdou v 21.30 středoevropského času. Jednat budou mezi čtyřma očima s tlumočníky

Ukončení války vytvoří podmínky pro dlouhodobý mír v Evropě a také na celém světě, „pokud v dalších fázích dosáhneme dohod o kontrole nad strategickými útočnými zbraněmi“, prohlásil šéf Kremlu, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

V únoru příštího roku má vypršet dohoda Nový START, kterou americký a ruský prezident podepsali v roce 2010 v Praze a která je poslední zbývající dohodou o snižování počtu jaderných zbraní mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi.

Stanoví, že Rusko a Spojené státy nesmí rozmístit více než 1550 strategických jaderných hlavic na 700 mezikontinentálních balistických střelách, ponorkách a bombardérech. Trump se ještě minulý měsíc vyjádřil v tom smyslu, že chce zachovat omezení strategických jaderných zbraní USA a Ruska, jak je stanovuje smlouva.

Mezi čtyřma očima

Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne v 11.30 místního času (21.30 SELČ) schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Uvedl to ve čtvrtek podle tiskových agentur Putinův poradce Jurij Ušakov.

Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal proti sousední zemi před více než třemi lety.

Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací. Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.

Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump mají podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.

Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.

