Pokud budou Rusové pokračovat v agresi, bude Polsko první, obává se polský vyslanec při NATO Szatkowski

Na vojenském cvičišti nedaleko Vratislavi proběhla akce Trénuj s armádou. Na výcvik běžných civilistů v jihozápadním Polsku se přijel podívat reportér britské BBC. Mladí i staří, muži i ženy, rodiče i děti přišli na cvičiště, aby se naučili, jak se bránit případné vojenské invazi nepřátelského státu. Kromě střelby se mohli naučit víc o boji z blízka, jak poskytnout první pomoc nebo jak si správně nasadit plynovou masku. Svět ve 20 minutách Varšava/ Moskva 19:04 11. května 2025

Koordinátor projektu, kapitán Adam Sielicki konstatuje, že doba je zlá a na ruskou hrozbu se musí země připravit. Zájem veřejnosti prý převyšuje kapacity výcviku a polská vláda ho proto plánuje rozšířit – nejlépe tak, aby tímto školením prošel každý dospělý muž.

Polsko se chystá uvolnit na obranu rekordní sumu – letos hodlá investovat až pět procent svého hrubého domácího produktu, což je nejvíc v rámci Severoatlantické aliance.

Země se už mimo jiné pustila do nákupů letadel, lodí, obranných systémů a raket. Premiér Donald Tusk nedávno řekl, že Polsko hodlá vybudovat nejsilnější armádu v regionu.

Až půl milionu vojáků

V polské armádě aktuálně slouží kolem 216 tisíc vojáků a stávající vláda by počty ráda navýšila až na půl milionu. Tím by se polské vojsko stalo po Američanech druhou největší silou v NATO.

Účastníci vratislavského kurzu se shodují, že se je potřeba připravit na obranu vlastní země. Aliance, které dnes existují, mohou být zítra minulostí, obává se jeden z oslovených účastníků. Důvodem, proč se Poláci teď cítí ještě více ohrožení, jsou prý prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce omezit přítomnost Spojených států v Evropě.

USA mají aktuálně v Polsku nasazených asi 10 000 vojáků. Podobný počet Američanů slouží ve Velké Británii a víc už jich je jen v Itálii a Německu.

Před měsícem Washington oznámil, že definitivně stáhne své jednotky z klíčové základny na letišti Řešov-Jasionka, což vyvolalo mezi polskými občany značné obavy.

Americké i polské úřady sice ubezpečují, že jde o přesun vojáků pouze v rámci země, Poláci si ale dobře všímají antipatií Donalda Trumpa vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému i jeho smířlivého postoje k ruské hlavě státu Vladimiru Putinovi.

Historie se bohužel občas opakuje

Stálý polský vyslanec při NATO Tomasz Szatkowski uklidňuje slovy o tom, že Spojené státy si nemohou dovolit ztratit Polsko. Dodává ale, že je potřeba o obraně státu přemýšlet kreativněji a rozvíjet vlastní schopnosti.

„Pokud budou Rusové pokračovat ve své agresi v Evropě, budeme první na řadě,“ varuje Szatkowski a připomíná bolestné historické dědictví ruské invaze ze začátku 2. světové války. Nacistické Německo a Sovětský svaz si tehdy na základě paktu Ribbentrop-Molotov rozdělily polské území.

Kvůli zvýšené poptávce dokonce jedna společnost postavila ve skladu v jižním Polsku maketu protiatomového krytu. „Dřív jsme měli jen pár telefonátů za měsíc, teď jsou jich desítky týdně. Naši klienti se nejvíc bojí Ruska a mají také obavy, že NATO nepřijde Polsko bránit,“ říká šéf společnosti Janusz Janczy.

I přes zvýšený zájem Poláků o armádní školení však nedávný průzkum mezi občany ukázal, že jen necelých jedenáct procent dospělých by se v případě války přihlásilo k dobrovolníkům. Až třetina dotázaných prohlásila, že by volila útěk ze země.

BBC provedlo menší anketu mezi vratislavskými studenty, z nichž většina odpověděla, že nejsou připraveni svou zemi bránit. Jeden ze studentů dokonce prohlásil: „Nevidím tu nic, za co by stálo za to zemřít,“ uzavírá list.

