Pokud Orbán považuje naši účast na pochodu za vměšování, měl by z EU vystoupit, říká Gregorová

Budapešť se dnes stává ústředním jevištěm evropské kulturní války, píše server Politico před sobotním odpoledním pochodem hrdosti LGBT+ komunity. Maďarský parlament podobné akce zakázal, protože veřejné zobrazování homosexuality údajně ohrožuje výchovu dětí. Účastníkům hrozí postihy. Akce se mají účastnit mimo jiné ministři některých evropských zemí. Do Budapešti se vypravila i skupina více než 70 europoslanců – včetně Markéty Gregorové (Piráti). Rozhovor Budapešť 16:31 28. června 2025

Vaše mise má zjevně vyjádřit solidaritu s pořadateli pochodu. Máte v úmyslu působit jako štít při případném zásahu pořádkových sil?

Já to vnímám spíš tak, že bychom měli působit jako svědci. Zmínil jste, že Politico má titulek o kulturní válce, ale tady to většina lidí, kteří sem jdou, už tak nevnímá.

Nevnímá to jenom jako queer pochod nebo LGBT pochod, ale jako pochod za svobody, svobodu shromažďování, která je lidem odepřena. A tím pádem taky obranu demokracie. A pokud jsou tyto hodnoty omezovány v členském státě EU, který se dobrovolně zavázal, že bude hodnoty Evropské unie dodržovat, tak bychom u toho měli být jako europoslanci přítomní.

Maďarsko je civilizovaná země, navzájem se nezraňujeme. Uklidňuje vás v tomto ohledu vyjádření premiéra Viktora Orbána?

Maďaři a Maďarky samozřejmě jsou jako členové EU pod ochranou smluv Evropské unie nebo třeba charty lidských práv. A tahle jejich práva jsou zjevně potlačována. Ono samozřejmě nejde jenom o svobodu shromáždění. Jde například o zákaz sexuální výchovy ve školách, tedy nějaké informace týkající se dětí, a prostě svobodu informací a přístupu k nim. Také jde o rovná práva LGBT komunity.

A tohle všechno v chartě lidských práv je. A my jsme tady jakožto politici, kteří reprezentují Maďary a Maďarky podle zakládacích smluv Evropské unie.

Liberálně orientovaný budapešťský starosta tvrdí, že příslušný zákaz pro pochod neplatí, protože jde o akci města. Podle policie se na ni ale daný zákon vztahuje. Jste kromě pořadatelů v kontaktu s úřady i na vládní úrovni?

Jsme rozhodně v kontaktu s primátorem města, který to oficiálně povolil, ačkoliv je teď v konfliktu s Viktorem Orbánem. Včera jsme byli na primátorově recepci, ujišťovali nás o tom, že policie bude spolupracovat. Nicméně Viktor Orbán prohlásil, že policie není povinována chránit účastníky pochodu, protože ho nepovažují za legální.

Na druhou stranu schválili již několik pochodů neonacistů nebo neonacistických skupin, tedy policie stejně nejspíš bude mít plné ruce práce, aby tam nevznikaly nějaké konflikty, protože pravděpodobně ti neonacisté se budou snažit z jejich strany provokovat, aby to posléze mohli hodit na ten druhý průvod.

‚Zahraniční vměšování‘

Viktor Orbán ve středu okamžitě odpověděl na sociálních sítích předsedkyni Evropské komise, když vyzvala, aby úřady dnešní pochod povolily. Podle maďarského premiéra by se Ursula von der Leyenová „měla zdržet vměšování do vnitřních záležitostí jeho země“. Nedá se tak vykládat i vaše výprava do Budapešti?

My to rozhodně nepovažujeme za zahraniční vměšování, a to už kvůli tomu, co jsem zmínila, že jsme pořád taky reprezentanti občanek a občanů všech členských zemí Evropské unie.

Pokud to Viktor Orbán vnímá jako vměšování, tak nepovažuje Maďarsko za zemi Evropské unie a v ten moment by z ní měl tím pádem vystoupit, pokud se takhle chce chovat, anebo přestat hlasovat v Evropské radě, kde blokuje třeba pomoc Ukrajině, nebo odebírat fondy, kde se s ním tedy samotná Komise soudí v tom, že je zneužíval a rozkradl.

Policie v pátek instalovala kamery, které mají monitorovat průběh pochodu i s využitím technologie na rozpoznávání obličejů. Evropská komise zjišťuje, jestli nejde o porušení unijní legislativy. To opravdu zatím není vyjasněné?

Samozřejmě Komise to vyšetřit musí, nicméně z mé právní analýzy, kterou jsme si před příjezdem udělali, je poměrně zjevné, že jde o porušení zákona, konkrétně zákona o umělé inteligenci, který plošné biometrické sledování zakazuje.

Myslím si, že to, co Komise zjistí, bude velmi podobná věc a následně se samozřejmě opět půjde s Maďarskem soudit.

S jakým nejpravděpodobnějším scénářem příštích hodin počítáte?

Tady většina organizátorů počítá s tím, že účast bude výrazně vyšší, než byla v minulých letech, právě proto, že už to není jenom pochod hrdosti, tedy pro LGBT+ komunitu, ale pochod za svobodu shromažďování. Mnoho lidí sem přijíždí velmi zdaleka, Maďaři, Maďarky, ale i samozřejmě ti zahraniční pozorovatelé, protože nechtějí, aby Maďarsko skutečně šlo třeba cestou Běloruska nebo Gruzie.

A tím pádem se očekává zatím kolem třeba 60 tisíc lidí. Zároveň se počítá s tím, že ačkoliv ty neonacistické pochody strategicky obsadily různé možné cesty, kterými může ten pochod hrdosti projít, tak že organizátoři předávají informace, jaké jsou možnosti, kudy jít jinudy.

Nicméně z mého úhlu pohledu, takovéto množství lidí nelze úplně zastavit na všech možných uličkách, úrovních, takže ten pochod projde. Samozřejmě doufám, že bez jakýchkoliv konfliktů a provokací, zvlášť z těch neonacistických skupin, a že pokud k nim dojde, tak ačkoliv má policie tedy spíše instrukce nezasahovat, takže samozřejmě, že zabrání vyloženému násilí.