Pokud Rusko mobilizuje, bude jeho převaha výrazná, uvažuje politický geograf Kofroň

První západní politik, který připustil, že Rusko může na Ukrajině vyhrát, je britský premiér Boris Johnson. Tuto možnost dokonce nazval realistickou s tím, že válka může trvat až do konce příštího roku. „Tyto politické proklamace bych nebral úplně vážně. Spíš bych to vnímal jako mobilizaci podpory nejen uvnitř Velké Británie, ale i svých spojenců,“ komentuje Johnsonovy výroky politický geograf Jan Kofroň. 20:03 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják seskakuje ze zničeného ruského tanku ve vesnici Mala Rogan na východě Ukrajiny | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

„Teď už se bavíme o řekněme realističtějším hodnocení situace, protože i když Rusko zaznamenalo řadu problémů, tak je bohužel stále o něco silnější než Ukrajina. A pokud by Rusko provedlo mobilizaci, byť jen částečnou a poslalo do bojů brance, tak v ten okamžik bude jeho převaha výrazná,“ vysvětluje geograf z Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Ukrajina může tu situaci takříkajíc upatovat, to možné je. Ale bylo by naivní myslet, že stoprocentně víme, že to vyhraje, nebo že Rusové už žádný další úspěch nezaznamenají.“

Vojensky porazit Rusko je tak podle politického geografa nepravděpodobné. „Respektive – udělat pat ze strany Ukrajiny. Případně vzít nějaká území zpět – to jen tedy, kdyby měli velké štěstí a Rusové zkazili spoustu věcí,“ nastiňuje.

„Porazit Rusko tak, že budeme za tři měsíce stát před Moskvou a změníme režim – to je nerealistické. Bylo by to samozřejmě ideální, a kdybych měl hůlku Harryho Pottera, tak to také udělám – ale já ji nemám.“

Politický geograf Jan Kofroň | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Nerealistické je i to, že by Rusové měli opustit už okupovaná ukrajinská území. „A kdyby to mělo být včetně Krymu, tak by to z pohledu Ruska byl útok na jeho teritorium, kde by už bylo naprosto bezproblémové použití branců. A podle jejich doktríny by existovala i nějaká šance na použití jaderných zbraní.“

Půjdou Rusové dál?

Podle agentury TASS měl v pátek ruský generálmajor Rustam Minněkajev prohlásit: „Po zahájení druhé fáze speciální operace, která začala doslova před dvěma dny, je jedním z úkolů ruské armády nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou.“

Kontrola jižních oblastí Ukrajiny podle něj představuje další spojnici s neuznávanou proruskou republikou Podněstří.

Je to jen další ruské „oťukávání“, co na to Západ? „Rusko teď už moc nezajímá, co na to svět. Protože ,překročili Rubikon‘ a je jim už tohle jedno,“ odpovídá Kofroň.

„Četl jsem pak nějaké analýzy a překlady slov tohoto generála, které tvrdí, že to, jak se zmiňoval ve vztahu k Oděse a Podněstří, tak to bylo trochu posunuté.“

„Rusko teď už moc nezajímá, co na to svět. Protože ,překročili Rubikon‘ a je jim už tohle jedno“ Jan Kofroň

„On řekl: ,Musíme dobýt jih, jihovýchod Ukrajiny až někam pod Dněpr a zajistit si možnost případně pak pokračovat dál.‘ Takže to nebylo, že by řekl, že chtějí teď nezbytně nutně zabrat Oděsu. Také mnozí správně zdůrazňovali – Rusko nemá v tento okamžik vojensky sílu na to, aby v následujících třech týdnech zvládlo jednak ukončit boje na Donbase – ani to nezvládne samo o sobě během tří týdnů – a zároveň že by se pokusilo o nějaký výpad směrem k Oděse. To je velmi nepravděpodobné.“

Takže to podle Kofroně opravdu mohl být jakýsi „balónek“. „Zároveň ale ten, kdo velí operacím, jsou generálové z jižního vojenského okruhu, nikoli z centrálního,“ připomíná.

Částečná mobilizace?

Kdyby se v tuto chvíli Putin rozhodl částečně mobilizovat a poslat do bojů brance, tak by mohl z každé brigády vytěžit například jeden prapor. „Takže tam budou schopni dodat dalších dvacet, třicet praporů. Ale než je dostanou na to místo, než uvedou techniku do provozuschopného stavu, tak to nějaký týden potrvá.“

„A i kdyby se rozhodli pro například částečnou mobilizaci, což také musíme zvažovat, tak připomínám, že se k tomu ruský režim zatím neodhodlal. Z čistě vojenského hlediska toto měl dělat tak před měsícem a půl. Tedy ve chvíli, když zjistil, že mu ten rychlý vpád nevyjde. To, že to oddalují až do tohoto okamžiku – a pravděpodobně další týden se nic takového ještě nestane –, tak ukazuje na to, že mají nějaké důvody, proč Rusko nechce mobilizovat.“

Ruské jednotky útočí na obec Popasna, na východě Ukrajiny pokračuje ostřelování Číst článek

Sám odhaduje, že důvodem je podpora války u mladých Rusů.

„Putinovi se určitě podařilo zvýšit podporu války. Má ale problém, že je dominantně koncentrována do starších věkových skupin, protože by, kdyby chtěl vyhlásit mobilizaci, tak aby Ukrajinci provedli nějaký velký útok, ,ideálně‘ s nějakým množstvím civilních obětí. To by tyto nálady dokázalo výrazně změnit,“ uvažuje.

Zajímavé podle něj také je, že vlastně nevíme, jaké vojenské ztráty má Ukrajina. „Pokud by ale Ukrajinci měli přibližně podobné ztráty jako Rusové, tak pak začne být situace Ukrajinců extrémně těžká.“

„Pokud je to ale tak, že Ukrajinci mají jen poloviční nebo třetinové ztráty oproti Rusům, tak i kdyby Rusové částečně zmobilizovali, tak jim to bude jednak chvíli trvat a nebudou schopni všechny útvary hned poslat na bojiště, tak v ten se Ukrajina může bránit celkem úspěšně ještě několik týdnů. Je zároveň jasné, že z dlouhodobého hlediska to už to bude velmi problematické,“ uzavírá Jan Kofroň.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.