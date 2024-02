Pokud se Zelenskyj rozhodl generála Zálužného vystřídat, měl to udělat dřív, myslí si generál Šedivý

Už tomto víkendu měl podle zdrojů CNN prezident Volodymyr Zelenskyj odvolat vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zálužného. Ten je mezi Ukrajinci sice oblíbený, personální změna ale v současné etapě války může situaci země spíše zhoršit, uvedl pro Český rozhlas Plus Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a dnes vedoucí Katedry bezpečnostních studií na VŠ CEVRO. Praha 18:32 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, vedoucí Katedry bezpečnostních studií na VŠ CEVRO | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Spory jsou zjevné už delší dobu. Generál Zalužnyj několik měsíců tvrdí, že se vedení státu dostalo do situace, která není komfortní,“ říká Šedivý.

„Pokud se prezident Zelenskyj rozhodl generála Zálužného vystřídat, měl to udělat už v době, kdy se objevily první spory,“ dodává v pořadu Osobnost Plus.

Změna v současné chvíli by se podle něj prezidentovi mohla vymstít, protože výměna nadřízeného může oslabit armádu.

„Určitě bude trvat než nový velitel dostane důvěru, a na to není čas,“ varuje. „Může to narušit morálku velitelského sboru i vojáků na bojišti.“

Personální obměny obecně nejsou v armádě výjimkou. Současná situace ale změně nepřeje.

„Samozřejmě, že ve válce je možné vyměnit velitele. Je to věc, která je normální, ale ne v kritickém okamžiku, kdy více než 80 procent lidí věří svému veliteli a věří mu vojáci, ale i velitelé nejen na vyšší i nižší úrovni,“ konstatuje Šedivý.

Zálužnyj je totiž momentálně na Ukrajině populárnější než prezident. K spekulacím o jeho odvolání vedly neshody na plánované strategii právě mezi politickým představitelem a velitelem ozbrojených sil.

„Došlo k zásadním strategickým chybám a pravděpodobně do celé protiofenzivy vstupovaly politické požadavky, které reprezentoval Zelenskyj,“ odhaduje Šedivý. Vážnost situace podtrhuje i fakt, že na chyby veřejně v médiích upozorňuje armádní představitel podřízený prezidentovi.

„V generalitě se vytváří názor, který není prezentován. Ale situace se dostala do té podoby, že protiofenziva selhala a náčelník generálního štábu se rozhodl, že musí říct, že se s armádou musí něco udělat, jinak nebude schopná ruské agresi odolávat,“ vysvětluje.

Rozhodnutí o mobilizaci

Problematické podle Zálužného bylo přílišné soustředění na Krym. „Rusové se na to velmi dobře připravili. Měli v tomto směru lidovou obranu a Ukrajinci na právě na těchto dvou směrech vykrváceli,“ analyzuje Šedivý.

„Zemřela tam spousta ukrajinských vojáků, bylo zničeno mnoho techniky a výsledek de facto neznamenal nic.“

Kdyby bylo velení pouze v rukou armády, škody by nemusely být takové. „Kdyby odpovědnost měla generalita ukrajinské armády, tak by si to řešila mnohem praktičtějšími způsoby vedení boje,“ myslí si. „Z vojenského hlediska bylo to, co se odehrálo, poměrně nelogické.“

Sporů mezi politickou a armádní mocí na Ukrajině probíhá víc. „Poslední debata, která se odehrává, je o tom, jestli a jak začne mobilizace,“ konstatuje Šedivý.

„Doplnění vyčerpaných ukrajinských vojsk není problém generála, protože politika úkoluje armádu.“

Politici ale rozhodnutí o mobilizace odkládají, protože by jim nejspíše snížilo popularitu. Nedostatek vojáků ale zase brzdí možný postup ukrajinské armády.

„I kdyby západ dodal zbraně i munici, tak se nedostatek vojáků projeví v tom, že nim nebudou vycvičené obsluhy,“ konstatuje Šedivý. „Není jednoduché ukázat na jednoho konkrétního člověka. Celý systém vedení státu asi hledal schůdné řešení, ale nenašel.“

Pokud ho nenaleznou ani v nejbližší době, utrpí Ukrajina velké ztráty. „Rusové teď provádějí operace, které jsou víceméně taktickou přípravu pro zahájení jarní ofenzivy,“ varuje. „Podle některých předpokladů mají připraveno zase až 60 tisíc vojáků a techniku. Ukrajinci budou muset něco udělat. A je potřeba to řešit už teď.“

Více o výcviku ukrajinských vojáků, dodávkách munice z Evropské unie a riziku konfliktu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru výše.