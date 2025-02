Pokud vyhraje CDU/CSU, tak Merz bude rozhodnějším lídrem, řekl odborník Tomáš Nigrin

Podle předvolebních průzkumů zvítězí v dnešních předčasných parlamentních volbách v Německu opoziční konzervativní unie CDU/CSU se zhruba 30 procenty hlasů. Druhou nejsilnější parlamentní stranou se poprvé zřejmě stane pravicově populistická AfD. Dosud vládním sociálním demokratům přisuzovaly průzkumy až třetí příčku. Pro Radiožurnál situaci hodnotil Tomáš Nigrin z katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 16:43 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předvolebních průzkumů zvítězí konzervativní unie CDU/CSU (ilustrační foto) | Foto: Martin Meissner | Zdroj: ČTK / AP

V nejmocnější zemi Evropy se konají nejdůležitější volby za celou jednu generaci, píše server Politico. Souhlasíte s tím?

Ta situace v Německu v současné době je napjatá, protože ta stávající koalice, která sdružovala sociální demokraty, FDP a Zelené, zkrachovala v takové letargii, neschopnosti hnout se doprava i doleva a do toho se Německo propadlo do hospodářské stagnace a stoupá napětí kolem migrační politiky.

Pokud předvolební průzkumy připisovaly dlouhodobě poměrně jasné vítězství CDU/CSU, jaké faktory se na tom hlavně podílejí?

Podílí se na tom to, se propadly strany stávající koalice. Sociální demokraté spadli takřka ze třiceti procent na 15 a budou pravděpodobně až třetí nejsilnější stranou. A CDU tak sbírá hlasy u lidí, kteří chtějí nějakou konzervativní změnu, chtějí jasnější kroky, pravicovější politiku, třeba i ve smyslu podpory podnikatelské činnosti, podpory průmyslu, než která je realizovaná v současné době.

CDU/CSU zjevně nijak dramaticky neubral na volebních šancích bezprecedentní krok lídra Friedricha Merze, když se před několika týdny ve snaze prosadit zpřísnění imigrační a azylové linie nezdráhal opřít v Bundestagu i o hlasy krajně pravicové AfD. Pokud se naplní předvolební prognózy a Alternativa pro Německo se umístí jako druhá nejsilnější strana, i když asi s nulovým koaličním potenciálem, bude to zásadní zlom v novodobých německých dějinách.

Je to velice silný signál, že ty stávající tradiční konzervativní strany nenabízí řešení, které je pro voliče lákavé nebo akceptovatelné.

Já se domnívám, že ten krok Friedricha Merze a to hlasování ve Spolkovém sněmu s AfD bylo takovým předvolebním tahem, protože ono to hlasování nevyšlo, ani nemělo šanci na to, aby byl ten návrh prohlasován, ale ukázalo to, že bude chtít CDU/CSU v otázce migrační politiky postupovat rázněji a jednoznačněji, než se tomu děje doposud. Takže si spíše myslím, že se tím snaží přilákat některé voliče, které v této otázce třeba chtějí jasnější postup a jednoznačnější změnu.

Dá se nynější pozice AfD vysvětlit především deziluzí značné části společnosti z řekněme tradičních stran, které se dosud střídaly u vlády.

Je to tak, protože ve chvíli, kdy se ve vládě za poslední dvě volební období vystřídaly v podstatě všechny ty, řekněme, tradiční demokratické strany, tak nepřinesly řešení.

A to se teď nebavíme jenom o migraci, bavíme se i o hospodářství, bavíme se o Green Dealu a nejrůznějších ekologických opatřeních, které zatěžují obyvatele. A zároveň nevidí nějakou šanci na změnu, tak samozřejmě hledají alternativu ve všech smyslech toho slova a přiklánějí se právě k této extrémní nebo extremistické straně.

Co se tedy dá čekat? Pozmění ty volby zásadně celou politickou mapu Německa, nejen pokud jde o hranici, která vede mezi východními a západními spolkovými zeměmi?

Myslím si, že pokud ty volby dopadnou tak, že CDU/CSU bude schopna vytvořit funkční koalici, tak Friedrich Merz pravděpodobně bude rozhodnějším lídrem, než je stávající kancléř Olaf Scholz. Myslím si, že budeme svědky nějakých jasnějších kroků, řekněme rozhodnější politiky v mnoha oblastech, včetně třeba podpory Ukrajiny.

Ale ta zásadní otázka, která nás dneska čeká, je to, zda bude schopen dát dohromady koalici. A bavíme se o tom, že největší šanci na realizaci bude mít koalice mezi CDU/CSU a stávajícími sociálními demokraty.

Co vypověděly ty předvolební měsíce, možná i průzkumy veřejného mínění o náladách v německé společnosti, možná o nadějích, které si voliči a voličky mohou spojovat s dnešním hlasováním.

Je to, jak jsem již říkal v jedné z předchozích odpovědí, je to snaha o nějakou možná čitelnější politiku, o nějaký čitelnější směr, protože ve chvíli, kdy máme buď velkou koalici, nebo velice širokou koalici, tak se ta politika neubírá ani doprava, ani doleva, ale tak jako přešlapuje mezi nejrůznějšími kompromisy.

A do toho samozřejmě máme ještě otázku těch nových spolkových zemí, jak jste se ptal v té minulé otázce, to znamená těch zemí bývalé Německé demokratické republiky, kde ta společnost tu stávající dobu vnímá mnohem, mnohem vyhroceněji a není na ní úplně připravená. Možná je potřeba si říci, že po těch 30 letech, se ne ve všem podařilo to Německo sjednotit a vytvořit podmínky, které by i ty východní Němci brali jako rovnocenné.