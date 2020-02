Čeští řidiči kamionů často nevědomky převážejí migranty do Velké Británie, hrozí jim za to pokuty

Chybějící pojištění, žádná hotovost v peněžence, ale taky nedostatečné zajištění vozu před vniknutím nelegálních migrantů. To jsou podle českých zastupitelských úřadů nejčastější prohřešky tuzemských řidičů kamionů v cizině. Vyplynulo to z jednání zástupců ministerstva zahraničí a sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Problém s převozem migrantů podle českých úřadů v poslední době narůstá, a to hlavně při přejezdu z Francie do Velké Británie. Praha 11:37 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když se vám tam prořežou třeba plachtou, tak to nikdo neřeší. Nebo nějaké škody na nákladu, když způsobíte, tak to Francouzi neřeší vůbec. Pokud na to přijdete před bookací (odbavením, pozn. red.) , tak je to ještě na francouzské straně, ale když až za bookací, tak už se to bere jako území Británie, a tam už hrozí postihy 2000 liber za migranta,“ popisoval před časem pro Český rozhlas jeden z řidičů kamionu komplikace, se kterými se on a jeho kolegové pravidelně setkávají při přejezdu do Velké Británie.

Pokuta za převoz

Dva tisíce liber, tedy v přepočtu zhruba 60 tisíc korun, mohou úřady udělit jako pokutu za převoz jednoho migranta. V nákladovém prostoru jich přitom někdy policie objeví i několik. Podle generálního tajemníka Sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře jsou ročně pokutovány desítky řidičů z Česka právě kvůli převozu migrantů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nelegálním převážení migrantů do Británie

„Jsou období, kdy se jich větší počet vyskytuje v nástupních prostorách, třeba v oblasti Calais nebo i dříve po cestě než kamion do přístavu doputuje. Souvisí to možná v letošním roce s brexitem a s očekáváním větších komplikacemi při průjezdu do Británie,“ řekl Hromíř.

Podle něj teď všichni teď očekávají, co se změní v roce 2021. Dodal, že je pravděpodobné, že se migranti ještě letos pokusí dostat do Anglie na poslední chvíli.

I tak ale řidiči mohou pokutám částečně předejít. Ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel upozornil, že se řidiči mohou dobrovolně zaregistrovat u ministerstva dopravy ve Velké Británii, které vydává sadu doporučení, co má řidič v takových případech dělat.

„Je to seznam úkonů, které řidič musí na každé zastávce udělat. I v případě, že policie najde nějaké nelegální migranty v kamionu, a řidič prokáže, že učinil všechny preventivní kroky k tomu, aby se tak nestalo, tak proti němu nejsou vznášena žádná obvinění, ani není omezen na svobodě,“ dodal Pitel.

Organizované skupiny

Europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který se problematice dlouhodobě věnuje, upozorňuje na problém organizovaných skupin, které lákají migranty na cestu do Británie. Uvedl, že za poslední tři roky jednali asi s asi tisícovkou postižených, s jejich rodinami, firmami, a nejedná se jen o občany České republiky, ale i o občany Slovenska a Rumunska.

Za pašování migrantů deset let vězení. Britský soud potrestal českého řidiče kamionu Číst článek

„Víme minimálně o patnácti osobách, které se dostaly ve Francii nebo Velké Británii z důvodu podezření na pašování lidí do vězení. Evropa by neměla trestat řidiče, kteří vozí zboží a kterým nalezou nějakým způsobem do kamionů migranti. Měla by se zaměřit na rozbíjení organizovaných skupin, které kontaktují ty lidi na ulici nebo v utečeneckých táborech a snaží se je pod různými přísliby vylákat na tu cestu přes kamion do Velké Británie,“ řekl Českému rozhlasu Plus Zdechovský.

Řidičům podezřelým z organizace nelegální migrace do Británie pak u soudu hrozí až 14 let vězení nepodmíněně.