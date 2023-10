Londýn vymáhá tisíce pokut od Belgičanů. Neměli registrovaná vozidla v nízkoemisních zónách

Belgické ministerstvo dopravy vyšetřuje tisíce pokut, které belgickým řidičům po návštěvě Londýna přišly od dopravního úřadu metropole. Ten jim rozeslal výzvy k zaplacení částek mnohdy v řádu tisíců liber za to, že neregistrovali své vozy před vjezdem do londýnské nízkoemisní zóny. Belgie tvrdí, že britské úřady nemají po odchodu země z Evropské unie právo získávat osobní údaje obyvatel unijních členských zemí, napsal web deníku The Guardian.

Londýn/Brusel 14:41 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít