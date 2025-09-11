Poláci mají strach. Poblíž hranic s Běloruskem vzpomínají na sovětský vpád z roku 1939, říká novinář
V noci na středu pronikly do Polska dvě desítky ruských dronů. A v pátek začíná poblíž polské a litevské hranice v Bělorusku cvičení tamní a ruské armády. „Všichni přemýšlí nad tím, jestli to skončí jen jako cvičení. Nebo jestli to skončí jako manévry, které vyústily v útok Ruska na Ukrajinu. A jestli se zopakuje 17. září 1939, kdy Sovětský svaz vtrhl do Polska,“ popisuje pro Český rozhlas Plus Jakub Medek z polského Rádia Tok FM.
Jakou jste zaznamenal odezvu na průnik ruských dronů do Polska a další vývoj událostí?
Popravdě mě pozitivně šokovala společná reakce vlády Donalda Tuska a prezidenta Karola Nawrockého, kteří dosud málokdy dělali něco spolu. Během středečního vývoje všech událostí ale bylo vidět, že táhnou za jeden provaz. To je dobrá zpráva do budoucna.
00:00 / 00:00
Poslechněte si víc o reakcích na ruské drony, které narušily polský vzdušný prostor, od zpravodajky Kateřiny Havlíkové a novináře Jakuba Medka z polského Rádia Tok FM
Pokud se obecně jedná o hlavní politické síly v zemi, bylo ve středu vidět takové sjednocení, které se ve velmi silně polarizovaném Polsku stává málokdy.
Ačkoliv je pravdou, že druhá nejsilnější opoziční strana Konfederace – což je strana, která by se dala obsahově, ideologicky a přístupem k ruské válce na Ukrajině srovnat s českou SPD – tu situaci využívala k rozbíjení jednoty a posilování takových možná ne zcela otevřeně proruských, ale ve svých důsledcích proruských narativů.
Jinak to bohužel vypadá, pokud se jedná o společenské reakce – včera (ve středu) byly zhotoveny analýzy z internetových komentářů pod články, které popisovaly celou tu situaci – že sice ne rozhodná, ale přece jen většina komentářů šíří narativ, že je to ukrajinská provokace. Že se jedná o ukrajinské drony a že je to další pokus Ukrajiny vtáhnout Polsko, Západ a Severoatlantickou alianci do války proti Rusku.
Landovský: Ruské drony nad Polskem jsou ostré cvičení. Veřejnost musí vědět, jaké mělo výsledky
Číst článek
Čili zaznamenáváte dezinformační tlaky. Český premiér Petr Fiala (ODS, kandiduje za Spolu) a další evropští představitelé uvádí, že Kreml systematicky zkouší, kam může zajít. Třeba Německo zdůrazňuje cílenost té dronové události. Jak se k ní staví občané Polska? A jaké jiné reakce kromě těch dezinformačních zaznamenáváte u veřejnosti?
Já bydlím v severovýchodním Polsku bezprostředně u běloruské hranice. Zatímco hovoříme, tak sedím 35 kilometrů od běloruské hranice, kde zítra (v pátek) začínají obrovské bělorusko-ruské manévry Západ 2025.
Popravdě řečeno, lidé se bojí. Už jsem párkrát zaslechl od sousedů, v obchodě i od činitelů místních samospráv, že všichni přemýšlí nad tím, jestli tyto manévry skončí skutečně jako cvičení. Nebo jestli skončí jako manévry, které vyústily v útok Ruska na Ukrajinu.
Jestli se zopakuje 17. září 1939, kdy Sovětský svaz vtrhl do dnešního severovýchodního Polska. Protože to bylo právě tady, v okolí města Bělostoku, kam Sovětský svaz vtrhl poté, co nacistické Německo začalo druhou světovou válku útokem proti Polsku.
Myslím, že lidé jsou tady velmi silně znepokojeni. Je tu hodně strachu.
Bylo to včera vidět třeba v obchodech, kde se tvořily fronty. Lidé skupovali základní věci jako mouku, cukr, rýži. Situace rozhodně není klidná.