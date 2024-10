Poláci nechtějí v prezidentském úřadě ženu. Věří ale ve vítězství kandidátů Občanské koalice

Do voleb nového polského prezidenta zbývá necelý rok, hlavní dvě politické strany, tedy Právo a spravedlnost (PiS) a Občanská koalice ještě nepředstavily svoje kandidáty. Polská média ale už teď odhadují šance možných uchazečů. Kdo má podle průzkumu největší šanci zvítězit? Od stálé zpravodajky Varšava 12:54 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do voleb nového polského prezidenta zbývá necelý rok (ilustrační foto) | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Že se bude ucházet o post prezidenta, oznámil už například Slawomir Mentzen, spolupředseda krajně pravicové Konfederace, také nejsledovanější polský politik na TikToku.

S násilím je to na obou stranách stále horší, popisuje polsko-běloruskou hranici humanitární pracovnice Číst článek

A pokud k tomu přičteme i to, že jeho Konfederace je v současnosti podle průzkumů třetí nejpopulárnější stranou, tak určitě není beznadějným kandidátem.

Kandidaturu oznámil také Marek Jakubiak, což je politik a pivovarník z populistické strany Kukiz’15, která úzce spolupracuje s PiS. O dalších možných kandidátech se potom jenom diskutuje.

Zatím ani není známé datum voleb. To musí vyhlásit prezident Andrzej Duda a ohlášením právě toho termínu začnou oficiálně volební kampaně.

Oznámení kandidátů

Občanská koalice oznámí kandidáta 7. prosince. Přitom nejčastěji se mluví o současném primátorovi Varšavy Rafalu Trzaskowském, který už jednou na prezidenta kandidoval, nebo o ministru zahraničí Radoslavovi Sikorském.

V případě PiS se spekulovalo o tom, že strana prozradí kandidáta 10. nebo 11. listopadu. Tento týden ale agentura PAP napsala, že se strana rozhodla termín oznámení jména kandidáta posunout. A to o dva až o tři týdny.

Za Tuskovou vládou podle Orbána stojí spiknutí Evropské unie. ‚Stejný scénář čeká Maďarsko,‘ tvrdí Číst článek

Není zatím úplně jisté, kdo tedy nakonec bude tím kandidátem. Strana se bude do poslední chvíle řídit průzkumy veřejného mínění, ze kterých například vychází, že v současné mezinárodní situaci Poláci nechtějí, aby zemi vedla žena. Ale chtějí například prezidenta, který bude mladý, trochu liberální.

Z toho důvodu by například mohl být kandidátem expremiér Mateusz Morawiecki, který má i silné postavení uvnitř strany. Nebo Tobiasz Bochenski, který se jako nepříliš známý politik ucházel o post varšavského primátora v posledních samosprávních volbách. Sice nevyhrál, ale získal velkou podporu, takže jistý potenciál má.

Strana Právo a spravedlnost nakonec upustila od pořádání primárek, které by jako kandidáta favorizovaly bývalého ministra školství Przemysława Czarnka, což je velký oblíbenec předsedy strany Jaroslawa Kaczynského, ale také zastánce velmi konzervativního proudu v politice.

Má PiS šanci vyhrát?

Zda bude mít PiS opět šanci v prezidentských volbách vyhrát, bude záležet na tom, koho za kandidáta postaví. Minulost ukázala, že i z neznámého politika dokázal Kaczynski udělat prezidenta. To byl právě případ Dudy.

2:05 Vždy mě zajímá spíš člověk než velké politické mechanismy, říká vyznamenaná režisérka Holland Číst článek

V současnosti ale volební preference hrají spíš ve prospěch Občanské koalice. Vypadá to, že ve vítězství jakéhokoliv kandidáta Občanské koalice nad kandidátem PIS věří 37 procent dotázaných v průzkumu agentury Ipsos, kterého se účastnilo přes 1500 lidí. V opačný výsledek věří 32 procent dotázaných, tedy o pět procentních bodů méně.

Podle jiného průzkumu, a to agentury IBRiS, kterého se zúčastnilo 6069 lidí, by nakonec v druhém kole jakéhokoliv kandidáta PIS porazil právě Rafal Trzaskowski. Myslí si to skoro 54 procent dotázaných. Druhý kandidát, Sikorski, by to mohl zvládnout jenom podle 28 procent účastníků průzkumu.