Poláci protestující proti migrační politice zablokovali most na hranicích s Německem

Účastníci protestu nesli plakáty s hesly jako „Stop relokaci“ nebo „Zastavte Německo, které zaplavuje Polsko migranty“. Obviňovali současnou proevropskou vládní koalici vedenou premiérem Donaldem Tuskem, že chce do Polska „přivést miliony kulturně cizích migrantů“.

Mnoho z protestujících mělo polské vlajky, někteří z nich drželi v rukou i náboženské obrazy. Podle portálu gazetalubuska.pl na protestu byli i kněží. Mezi účastníky shromáždění a policií propukaly menší potyčky.

Server Notes from Poland píše, že Německo každý rok vrací do Polska stovky žadatelů o azyl, kteří o ochranu požádali v Polsku, ale pak se v rozporu s předpisy ještě před tím, než byla jejich žádost zpracována, vydali do Německa.

Všechny země EU mají právo tyto návraty provádět v rámci takzvaných dublinských pravidel. Od roku 2023, kdy Německo zavedlo hraniční kontroly s Polskem, z hranice vrací tisíce migrantů, kteří se ji snaží překročit bez práva vstupu na německé území.

Premiér Tusk kvůli tomu Německo kritizuje a jeho vláda přišla s novou strategií, jak migraci do samotného Polska omezit. Jde například o dočasné omezení práva migrantů žádat o azyl. Varšava obviňuje Bělorusko a Rusko, že lidi z krizových oblastí zneužívají jako zbraň v hybridní válce proti EU.