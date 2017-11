Polák, který v autobuse nastražil bombu, si odsedí 20 let. Z Vratislavi chtěl udělat 'druhý Brusel'

Paweł R. v květnu 2016 nastoupil do autobusu č. 145 se žlutou reklamní taškou s tlakovým hrncem uvnitř. Po několika zastávkách vystoupil a tašku s náloží nechal v autobusu na podlaze, nedaleko kočárků s dětmi – tříletým chlapcem a devítiměsíční dívkou.

Tašku s bombou vynesl šofér

Taška znepokojila jednu z cestujících, které pak upozornila řidiče autobusu. Šofér v centru města zastavil a tašku vynesl na blízkou zastávku. O dvě minuty později pak tlaková nádoba explodovala a zranila kolemjdoucí ženu. Policie po atentátníkovi pátrala pět dní.

Muž byl obviněn z terorismu. Před soudem se přiznal k odložení tašky v autobuse a k tomu, že na lince 112 požadoval vyplacení 30 kilogramů zlata, jinak hrozil výbuchem čtyř náloží. V telefonátu vyhrožoval, že „z Vratislavi udělá druhý Brusel“. U soudu se pak hájil tím, že „žádný terorista není“.

Státní zástupce Tomasz Krzesiewicz požadoval pro muže 25 let vězení. Čin by podle něj „velmi dobře naplánovaným teroristickým činem s cílem zabít co nejvíce lidí“. Soud muže poslal do vězení na pět let za vydírání a na 15 let za nastražení výbušného zařízení.