Poláky rozdělila lidská pochodeň. 'Vláda na mě naháže bahno,' napsal Piotr v manifestu

Ve čtvrtek 19. října se před majestátním Palácem kultury a vědy v centru Varšavy ozval křik. Mísil se se zvukem písně Svoboda, který vycházel z megafonu. Ten kolem půl páté odpoledne položil na zem čtyřiapadesátiletý Polák. Pak vyhodil do vzduchu plakátky s politickým manifestem, polil se dvěma kanystry benzinu a zapálil se. V neděli odpoledne Piotr S. zemřel. Po deseti dnech od svého činu, kterým šokoval Polsko. Varšava 16:15 30. října 2017

Piotr S. se zapálil na prostranství v samém středu Varšavy, které slouží jako nádraží pro vnitrostátní i mezinárodní autobusové linky. Panoval tam tradiční odpolední shon a jednání zrovna skončili zastupitelé Varšavy. I ti se stali svědky jeho činu.

Šok v centru Varšavy

„Vyšli jsme s kolegyní z paláce a spatřili jsme černý kouř. Nejdřív jsme si mysleli, že hoří auto, ale po chvíli jsme slyšeli, že někdo křičí,“ popsal serveru Polska Times svůj zážitek jeden z varšavských zastupitelů.

Piotr po kolemjdoucích podle svědků nechtěl, aby mu pomáhali. Žádal, aby se zveřejnil jeho dopis, který poházel okolo. Když ho uhasili zaměstnanci blízkého mrakodrapu, ještě dýchal, byl ale v bezvědomí. Ležel na břichu a měl silně ohořelé oblečení.

Z bezvědomí už se Piotr neprobral. Lékaři ho kvůli rozsáhlým popáleninám udržovali v umělém spánku. V neděli pak portál Oko.press informoval o jeho smrti.

Piotr od Krakova

Piotr přijel do Varšavy z Niepołomic nedaleko Krakova, rodině řekl, že jede na školení. Živil se jako poradce pro čerpání evropských dotací. Zůstaly po něm dvě děti.

Několik posledních let bojoval s depresemi. Podle rodiny ale jeho psychický stav na rozhodnutí o sebeupálení vliv neměl. Kdyby uvažoval o sebevraždě, vybral by si podle příbuzných jiný způsob.

„Nebyl to spontánní člověk. Celé to musel mít promyšlené, o tom svědčí i ten dokument, megafon a nahraná písnička,“ řekl médiím Piotrův bratr Artur.

Server Polska Times citoval po činu Piotrova známého. Popsal ho jako člověka mnoha zájmů, vystudovaného chemika, který ale nepostrádal zájem o humanitní vědy. Rád psal verše a rýmovačky.

Protest „šedého člověka“

Hned po Piotrově činu se začaly objevovat spekulace o tom, zda šlo o politiku, nebo zda byl Piotr psychicky nemocný. Provládní veřejnoprávní média zprávu téměř ignorují, omezila se na zprávu z Polské tiskové agentury.

„Prosím vás, mějte na paměti, že voliči PiS jsou naše matky, bratři, sousedi, přátelé a kolegové. Nejde o to, abychom s nimi vedli válku (právě to by PiS chtěl) ani je „obrátit“, protože to je naivní, ale o to, aby své názory prosazovali v souladu se zákonem a demokratickými zásadami.“ Piotr S.

Naopak protivládní levicová a liberální média tisknou úryvky z Piotrova politického manifestu, ve kterém odsoudil vládu Práva a spravedlnosti.

„Já, obyčejný, šedivý člověk, takový jako vy, vás všechny vyzývám – déle už nečekejte!“ Citát z dopisu, který Piotr poházel na místě svého upálení, se objevil na jedné ze zdí u Paláce kultury. Byl odstraněn, po jeho smrti ho tam ale někdo nasprejoval znovu.

„Nežaluji současnou vládu, protože by z toho nic nebylo. Mnohem víc lidí, moudřejších a známějších, než jsem já, už tuhle vládu vyzvalo k různým krokům, ale ta apely vždy ignorovala a na jejich autory naházela bahno,“ stálo v Piotrově dopise.

„Určitě i na mě, za to, co udělám, to bahno nahází. Ale přinejmenším budu v dobré společnosti. Avšak chtěl bych, aby předseda PiS a celá pisovská nomenklatura vzali v potaz, že jsou vinni za mou smrt a že mají mou krev na svých rukou.“

Palác kultury a vědy ve Varšavě (archivní foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Piotr v dopise napsal, že protestuje proti omezování občanských svobod, porušování zásad demokracie a ústavy a jejím změnám. Kritizoval také to, že v zemi podle něj vládne jedno mocenské centrum – neodpovědný předseda PiS Jarosław Kaczyński. Polsko se podle něj zesměšňuje na mezinárodní úrovni a ničí své přírodní bohatství.

„Protestuji proti seancím nenávisti, kterými se staly ‚smolenské měsíčnice‘, a proti nenávistnému jazyku a xenofobii, kterou vláda vnáší do veřejné debaty.“ Piotr také zkritizoval přehlížení menšin, zneužívání veřejnoprávních médií, policie a státního zastupitelství pro politické cíle.

Na sociálních sítích se sdílí Piotrův manifest:

Druhý Siwiec, nebo blázen?

Piotrův čin vzbudil mnoho ohlasů ve společnosti. Reagovali na něj politici i novináři. Na twitteru se objevila přirovnání k Ryszardu Siwcovi, který se v roce 1968 upálil ve Varšavě na protest proti okupaci Československa. Média připomněla i čin Jana Palacha.

Joachim Brudziński, významná postava Práva a spravedlnosti, napsal, že se za Piotra S. modlí. „U hrobu bývalého kněze Jerzyho (Popiełuszki, pozn. red.) se modlím za zdraví člověka, který bojuje o svůj život, i za ty, kteří z té tragédii a nemoci zkouší udělat záminku a příležitost politické války a podněcování k nenávisti.“

Novinářka liberálního deníku Gazeta Wyborcza Dominika Wielowieyská vyzvala k tomu, aby se „tragická a smutná událost“ neposuzovala v politických kategoriích. Podle konzervativního publicisty Rafała Ziemkiewicze šlo o čin blázna.

„Cítil jsem, že hysterická propaganda ‚totální opozice‘ nakonec nějakého ubohého blázna k něčemu takového dovede. Dopis toho nešťastníka nenechává pochybnosti, je plný frází nesmyslné propagandy Občanské platformy a strany Moderní.“

„Poděkování sebevrahovi“

Největší kontroverze pak vyvolal text filozofa Jana Hartmana „Poděkování sebevrahovi“. „Byl ten muž psychicky nevyrovnaný? Možná byl – každý, kdo se odhodlá k tak zoufalému činu, je nějak narušený. Ale co z toho? (…) Možná právě k tomu slouží takoví ‚blázni‘, aby dělali mimořádné, šílené věci, ale přesto důležité?“

„Pokud tento muž umře, náš nevyrovnaný boj s režimem PiS bude mít nový symbol a nového hrdinu,“ uzavřel svůj text profesor otevřeně se hlásící k protivládním a levicovým postojům.

V Polsku v posledních letech nešlo o první čin sebeupálení. V roce 2011 a 2013 se upálili dva muži před sídlem vlády ve Varšavě. V té době byl premiérem Donald Tusk z Občanské platformy.

V prvním případě za činem stály politické motivy, muž nechal na místě dopis, ve kterém kritizoval politické strany a také média za neobjektivitu. Předseda tehdy opoziční strany PiS Jarosław Kaczyński činil zodpovědnou Tuskovu vládu.

„Nemohu se smířit s formou, kterou zvolil“

V neděli večer, po oznámení Piotrovy smrti, se před Palácem kultury sešly desítky Varšavanů. Četly se úryvky z politického manifestu. V tom také stojí: „Prosím vás, mějte na paměti, že voliči PiS jsou naše matky, bratři, sousedi, přátelé a kolegové. Nejde o to, abychom s nimi vedli válku (právě to by PiS chtěl) nebo je „obrátili“, protože to je naivní, ale jde o to, aby své názory prosazovali v souladu se zákonem a demokratickými zásadami.“

Piotrova dcera serveru Polska Times řekla, že se nemůže smířit s formou, kterou její otec zvolil. „Přes to všechno si vážím jeho odvahy, toho, že byl ochotný položit takovou oběť za věc, ve kterou věřil. Moc bych si přála, aby to nebylo zbytečné.“

