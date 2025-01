Policejní odbory se odvracejí od Trumpa. Nelíbí se jim milosti pro lidi, kteří útočili na Kapitol

Donalda Trumpa podpořili při každé z jeho prezidentských kandidatur posledních let. Teď ale odsuzují hned jedno z prvních rozhodnutí republikánského prezidenta po návratu do Bílého domu. Největší policejní odborové organizaci ve Spojených státech se nelíbí, že Trump udělil milost lidem odsouzeným za útok na Kapitol v lednu 2021. Řada z nich si odpykávala trest právě za vážná zranění způsobená policistům. Washington 16:11 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump hovoří na podzimním setkání organizace Bratrský řád policie | Zdroj: Reuters

Organizace se jmenuje Bratrský řád policie a označila Trumpovo rozhodnutí za nebezpečné. Vydala prohlášení, ve kterém píše, že zločiny proti policistům jsou nejen útokem na jednotlivce a na bezpečnost veřejnosti, ale že jde o útok na celou společnost, který podkopává vládu práva.

Trump se dlouhodobě zaštiťuje svou podporou policie a policejní odbory ho zpravidla podporovaly před volbami. Připomeňme, že jeden z policistů po útoku na Kapitol zemřel na mrtvici poté, co byl při útoku napaden. Několik dalších spáchalo následně sebevraždu a celkem asi 140 jich bylo zraněno, někteří vážně, a dlouhodobě vyřazeni z běžného života.

Z napadení nebo jiného přečinu vůči policistům bylo později obviněno přes 600 lidí a 174 z nich bylo podle údajů ministerstva spravedlnosti, jak uvádí New York Post, obžalováno z napadení policistů nebezpečnou zbraní nebo z vážného zranění policistů. To, že teď dostali od Trumpa milost, může podle policejních odborů povzbudit k podobným činům i jiné.

Asi nejvíc pozornosti vzbudila reakce muže, kterého si možná z fotek pamatujete jako šamana konspirační teorie Qanon. Je to ten muž, který vnikl do Kapitolu s pomalovaným obličejem, kožešinovou přikrývkou hlavy a parohy. Jake Chansley byl odsouzen ke skoro třem a půl rokům vězení a teď po omilostnění se radoval s tím, že si jde hned koupit nějaké zbraně – a opepřil to slovíčkem, které se do vysílání nehodí.

Na svobodu se dostali také členové polovojenských skupin. Z těch, co útočili na policisty nejagresivněji, třeba David Dempsey odsouzený na 20 let za opakované mlácení policistů kovovou a dřevěnou tyčí a použití pepřového spreje.

Daniel Rodriguez dostal původně 12 let mimo jiné za to, že opakovaně útočil na policistu paralyzérem, který mu vrážel do krku. A čistý trestní rejstřík bude mít díky Donaldu Trumpovi třeba Keith Packer, který pronikl do Kapitolu v mikině s nápisem „tábor Osvětim“ a s nacistickým tričkem. Ten si odpykal trest vězení na necelé tři měsíce za nenásilné trestné činy.

Policisté to ale nyní nazývají Trumpovou zradou či výsměchem. Vyjádřila se také rodina Briana Sicknicka, tedy policisty, který po útoku na Kapitol zemřel. Jeho bratr Craig označil Trumpa parodií na člověka a udělené milosti za zradu slušnosti. Trumpa kritizovali také demokrati v Kongresu.

Naopak šéf republikánů ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson na tiskové konferenci prohlásil, že Donald Trump má na udělení milostí právo, a naznačoval, že podle něj byla trestní stíhání tendenční. Podobně se vyjádřil i nový šéf republikánů v Senátu John Thune. Z republikánů v Kongresu Trumpův krok odmítlo jako špatný několik jednotlivců hlavně v Senátu jako Mitch McConnell, jinak ho republikáni podpořili nebo se nevyjadřovali.