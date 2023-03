Šéf volgogradské policie se podle soudu pokusil podpálit chatu gubernátora. Dostal 20 let vězení

Vojenský soud v ruském Rostově na Donu odsoudil bývalého náčelníka vyšetřovatelů ve Volgogradské oblasti Michaila Muzrajeva k dvaceti letům ve vězeňském táboře s přísným režimem. A to za teroristický útok v podobě pokusu o podpálení chaty volgogradského gubernátora. Muzrajev byl dlouhá léta považován za jednoho z nejvlivnějších lidí v regionu, uvedla ruská redakce BBC. Podle listu Kommersant trvalo čtení rozsudku jedenáct minut. Moskva 18:40 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzrajev dostal rok po útoku na gubernátorovu chatu Čestný odznak vynikajícího vyšetřovatele, ten mu bylo po zahájení vyšetřování odebrán | Zdroj: Profimedia

Generálporučík justice Muzrajev byl obžalován z organizovaného podpálení chaty volgogradského gubernátora Andreje Bočarova v roce 2016, respektive z útoku na gubernátora, jeho manželku a hospodyni a také ze zneužívání pravomocí. Žhářství bylo označeno za teroristický útok, tím i soud zdůvodnil výši trestu.

Provoz v estonském hraničním městě Narva značně utichl. Pár Rusů sem ale přesto stále přichází Číst článek

Gubernátorovu chatu se pokusila podpálit v listopadu 2016 pětice žhářů, kteří na objekt v luxusní čtvrti Volgogradu hodili zápalné láhve. Požár se ale podařilo rychle uhasit, nikdo nebyl zraněn a útok nezpůsobil vážnější škody.

Případ vyšetřovali kriminalisté pod Muzrajevovým vedením jako žhářství a pokus o vraždu několika osob. O dva roky později byl Muzrajev z funkce ve Volgogradu odvolán a obrat ve vyšetřování nastal poté, co případ převzala ruská tajná služba FSB.

V květnu 2019 byl v Moskvě zatčen bývalý nájemce ústřední volgogradské tržnice Jevgenij Remezov, kterého obvinili z organizace žhářského útoku na gubernátorovu chatu. Remezov s případem spojil generála Muzrajeva. U soudu tvrdil, že musel vyplácet štědré příspěvky místním zločineckým bossům, přičemž část peněz údajně inkasoval generál. Tvrdil také, že policejní šéf byl ve žhářství zainteresován, aby při vyšetřování získal nad gubernátorem vliv.

Zraněného českého medika převezli z Donbasu do Kyjeva. Transport do vlasti zatím není možný Číst článek

Brzy následovalo Muzrajevovo zatčení a obvinění z terorismu, zneužití pravomocí a nezákonného držení zbraně. Jeho obhajoba argumentovala, že kromě Remezovova doznání nemá obžaloba žádný důkaz.

Soud Muzrajeva také zbavil generálské hodnosti a státních vyznamenání. Čestný odznak vynikajícího vyšetřovatele dostal z rukou šéfa kriminální ústředny Alexandra Bastrykina rok po žhářském útoku na gubernátorovu chatu. Soud výší trestu vyhověl návrhu prokurátora. Muzrajev trvá na své nevině a obvinění odmítá jako výmysly; obhajoba již oznámila, že se odvolá.

Muzrajev vedl volgogradské vyšetřovatele 12 let a v oblasti byl podle BBC pokládán za vlivnějšího člověka než sám gubernátor. V roce 2019 byl povýšen na Bastrykinova poradce. V této funkci formálně zůstává, a to až do pravomocného rozsudku, napsal Kommersant. List také dodal, že nejspíše uplyne několik měsíců, než se případem bude zabývat vojenský odvolací soud.