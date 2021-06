Případ Floyd: policista Chauvin se dozví výši trestu. Neočekává se, že bude čelit maximální sazbě

V případu vraždy Afroameričana George Floyda v pátek večer zazní první rozhodnutí o výši trestu. Ve vězení na něj čeká Derek Chauvin, bývalý policista, kterého porota v dubnu uznala vinným z vraždy i zabití. Soudce v Minneapolisu může Chauvinovi přiřknout až 40 let za mřížemi, pravděpodobnější je ale nižší trest. Před rozuzlením případu se do Minneapolisu sjíždějí lidé z různých koutů Spojených států. Od stálého zpravodaje Minneapolis 13:17 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný bývalý policista Derek Chauvin a jeho obhájce Eric Nelson (vlevo) u soudu 30. března | Zdroj: Reuters

Afroameričanka Yolanda Suttenová říká, že kvůli pátečnímu soudnímu finále přijela sem na sever až z jižanského Memphisu v Tennessee.

Stojí mezi malbami, nápisy a povadlými květinami na místě, kde Derek Chauvin devět minut klečel na krku George Floyda. Místo nich teď na asfaltu před obchodem Cup Foods vidíme Floydovu modro-bílou okřídlenou siluetu.

„Je to srdcervoucí. Ani nemůžu vypovědět, jak se tady cítím. Takové slovo ve slovníku není. Je to velmi smutné. Jsme na místě vraždy George Floyda, která měla dopad na celý svět. Byl to život člověka, kterého měl někdo rád. Prosil o život. Všichni jsme to viděli. Být přímo tady je velmi emotivní vzhledem k tomu, co je v téhle zemi na denním pořádku. Černoši jsou stále nesmyslně zabíjeni každý den. Na našich životech nezáleží, vždycky to tak bylo, už přes 400 let,“ svěřuje se Suttenová.

Ještě není rozhodnuta, jestli bude na výši trestu pro Chauvina čekat přímo u budovy soudu. Jistě ale ví, že by si přála trest vyšší, než jaký bývalému policistovi od státu Minnesota za vraždu druhého stupně hrozí.

„Trest smrti. To by byla spravedlnost. A pokud to není možnost, tak doživotí. To by odráželo, co způsobil a čemu mohl předejít. Policie má komunitě sloužit. Takže doživotí,“ vysvětluje.

Pietní turisté se tu mísí s komunitou místních, kteří se zde pravidelně scházejí a o symbolické místo pečují.

„Samozřejmě že doufáme, že dostane maximum, tedy 40 let. Ale reálně snad aspoň to, co navrhuje obžaloba, tedy třicet. V tomto rozmezí by to bylo v klidu. Pak je tu taky ještě federální proces, ve kterém může Chauvin dostat doživotí,“ říká Steve Floyd, který má pouze shodné příjmení s Afroameričanem Floydem. Příbuzní prý nebyli.

Derek Chauvin se výši trestu dozví v pátek večer SELČ. Obhajoba navrhuje alternativní trest mimo vězení. Proti verdiktu, že je vinen, se ale bývalý policista může až do druhé poloviny července odvolat.

Neočekává se, že bude Chauvin čelit maximálnímu trestu z vraždy druhého stupně, což je v Minnesotě čtyřicet let. Ale na druhou stranu podstatně víc, než je obvyklé u dosud netrestaných lidí, které porota uzná vinnými z vraždy druhého stupně.

Pokud soudce Peter Cahill v soudní budově v centru Minneapolisu vezme v potaz argumenty obžaloby, že Chauvin zneužil postavení úřední osoby, zavraždil Floyda v přítomnosti dětí a další, může se trest přehoupnout přes 20 let a blížit se i 30, které navrhuje obžaloba.

Naproti tomu obhájci tvrdí, že ve vězení by Chauvinovi hrozilo nebezpečí, poukazují na jeho čistý trestní rejstřík a požadují alternativní trest probační formou.

Pro expolicistu ale vše soudem státu Minnesota nekončí. Začal už také federální proces s ním a kolegy, kteří byli u zásahu proti Georgi Floydovi spolu s ním. Tam mu teoreticky může hrozit až trest smrti, což ale není pravděpodobná varianta.

Předpokládá se, že soudce vynese výši trestu v klidnější atmosféře, než jakou Minneapolis zažíval loni po Floydově smrti nebo i v dubnu při soudním procesu. Jednak opadly prvotní emoce a jednak město ožilo – podniky nejsou zabarikádované kvůli divokým protestům či akcím provokatérů. Z města a celé země ale prakticky zmizel přízrak pandemie, který zdejší napětí ještě stupňoval.

Stále ale jde o velmi sledovanou událost, kvůli níž stojí Američanům za to cestovat za tímto vynesením výše trestu z velké dálky.