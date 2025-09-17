‚Policie na nás shodila toxický plyn.‘ Srbští studenti analyzovali lahve s chemikáliemi po protestu
Studenti z Přírodovědecko-matematické fakulty Univerzity v Novém Sadu v Srbsku zveřejnili výsledky laboratorního rozboru slzného plynu, který použila policie na protestující 5. září. Podle nich byl na demonstraci v jejich městě použitý chloracetofenon – plyn, který se v Evropě běžně nepoužívá kvůli toxicitě a mnohem vyššímu riziku poškození zdraví než u běžného slzného plynu. Srbské ministerstvo vnitra ale použití plynu odmítlo.
Protestující začali policii podezírat poté, co viděli, jak policisté sbírají po demonstraci vypálené láhve s chemikáliemi. Na základě toho začali studenti prázdné láhve schraňovat jako vzorky pro laboratorní analýzu.
Podle portálu N1 řada protestujících i policistů na protestu po použití slzního plynu zvracela. „Symptomy občanů jsou stejné, jako jsou symptomy po kontaktu s chloracetofenonem,“ potvrdila N1 Nataša Siminová, výzkumnice biochemie z Univerzity v Novém Sadu.
Studenti v příspěvku na Instagramu upozorňovali, že použití slzného plynu ve válce zakazuje Ženevský protokol, který Srbsko ratifikovalo. Ten se ale přímo netýká zásahů policie na protestech.
Přesto se ve většině evropských států místo choloracetofenonu od 70. let používá jako slzný plyn takzvaný CS plyn, který je v očích sice bolestivější, ale je méně škodlivý.
Americký institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) upozorňuje, že kontakt s chloracetofenonem může dokonce způsobit částečnou ztrátu zraku, trvalé poškození zornice nebo chemické popáleniny.
Výzva ministerstvu
„Vzkazujeme představitelům ministerstva vnitra a dalších relevantních vládních orgánů, že jsme připraveni jim předat část vzorků, aby provedli dodatečnou analýzu. Nebojíme se pravdy a stojíme si za našimi výsledky,“ uvedli studenti ve svém prohlášení.
Za podporu protestů vysklená výloha. ‚Neustoupíme až do konce,‘ reaguje majitel květinářství v Bělehradě
Číst článek
Ministerstvo vnitra se ve svém vyjádření k analýze plynových lahví ohradilo. „Policie takový prostředek vůbec nevlastní, takže nemohl být použit,“ uvedlo na vládním webu, kde dodalo, že obvinění pouze šíří dezinformace a ničí veřejný obraz policie.
Protesty v Srbsku trvají od listopadu minulého roku, kdy se zhroutil zrekonstruovaný přístřešek u nádražní budovy v Novém Sadu. Tragédie měla šestnáct obětí včetně šestiletého dítěte, podle kritiků za ní stojí korupce při zadávání veřejných zakázek.
V Srbsku se tak více než deset měsíců konají pravidelné blokády a demonstrace a statisícové protesty, které zpravidla organizují studenti.
Mezi jejich požadavky patří náhradní volby, zveřejnění dokumentace spojené s rekonstrukcí nádraží v Novém Sadu, trestní řízení pro osoby, které fyzicky napadly protestující nebo zvýšení rozpočtu na vzdělání.
Demonstrace v posledních měsících eskalují, často je doprovázejí násilné střety s policií nebo odpůrci protestů.