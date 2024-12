Policie nemá šanci zabránit útokům vlků samotářů. Sledovat všechno dění na sítích nelze, říká Kraus

Německem otřásl incident z pátečního večera, kdy asi padesátiletý muž ze Saúdské Arábie najel v Magdeburku autem do lidí na vánočním trhu. Podle některých německých politiků otvírá incident staré rány. Před osmi lety totiž podobným způsobem zaútočil terorista na trh v Berlíně. „Útočník je osamělý vlk. Těmto incidentům vlastně zabránit nelze,“ řekl Radiožurnálu Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně. Rozhovor Magdeburk/Praha 14:05 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auto útočníka, který vjel v německém Magdeburku do davu lidí | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Každého asi napadne, jak se mohl opakovat podobný scénář z Berlína z roku 2016. Jak se mohl člověk s autem dostat před docela masivní betonové zátarasy?

Detaily z této chvíli nejsou známé. V zábranách zjevně byla nějaká skulinka, která umožňovala průjezd vozidlem. Jestli to bylo z důvodu třeba zásobování stánků, je vlastně velice pravděpodobné nebo obecně možné. Na druhou stranu, stoprocentní bezpečnost nelze nikdy zaručit.

I kdyby na tomto konkrétním místě zátaras byl, určitě se najde v Magdeburku nebo kdekoliv jinde místo, kde je větší koncentrace lidí a kde lze takový útok za pomocí vozidla nebo čehokoliv jiného provést. Těmto incidentům vlastně zabránit nelze.

Určitě lze účinnými opatřeními snižovat možné následky. To znamená, aby tam obětí na životech nebo i zraněných bylo co nejméně. I když takových útoků po celé Evropě podobným způsobem proběhlo už mnoho, tak zajištění bezpečnosti zcela zjevně není stoprocentně možné.

Policie se kloní k tomu, že daný člověk zřejmě jednal sám, ale respektovaný německý bezpečnostní analytik uvedl, že pořád nelze vyloučit, že měl komplice. Naznačují nějaké indicie, že to mohla být akce více lidí?

V tuto chvíli ne. Pořád je to podle stejné šablony. Je to osamělý vlk, který se rozhodl z nějakého důvodu takový čin spáchat. Zároveň je ale nutno dodat a je opravdu velice zajímavé, že on nezapadá do typických šablonovitých postav mladého, frustrovaného muže, typicky navíc imigranta, který je v zemi třeba jenom chvíli. Tentokrát je to člověk v letech, který má svou profesi a relativně bohatou profesní i osobní historii.

Vyšetřování asi bude zajímavější. Tím spíš, že vlastně pachatel byl zadržen a nikoli zemřel. To znamená, že výslechy nám asi také dokáží něco objasnit.

Útočník byl podle dostupných informací psychiatr, žil v Německu řadu let, pomáhal žadatelům o azyl, zejména ženám. Dá se spekulovat o tom, jaký mohl být motiv muže s takovýmto profilem ke spáchání masové vraždy? (Rozhovor byl pořízen předtím, než německé úřady uvedly, že útočník byl islamofob, pozn. red.)

Prakticky vůbec. Může to být pestrá variace scénářů od rozvinutí nějaké psychické choroby až po ideologicko-náboženskou indoktrinaci a cokoliv mezi tím. Předmětem zkoumání jsou teď i sociální sítě. Vyplývá z nich celá řada věcí, které spíše ukazují na jakousi ideologicko-politickou neukotvenost toho člověka.

On je sice původem ze Saúdské Arábie, ale zažil několik náboženských konverzí. Pohrával si i s preferencemi ohledně krajině pravicových politických subjektů v Německu. Může to být naprosto cokoliv.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová koncem minulého měsíce uvedla, že letos neexistují žádné konkrétní náznaky ohrožení vánočních trhů. Takže ani bezpečnostní složky neměly tušení, že by se něco podobného mohlo chystat?

U vlků samotářů něco takového ani vypátrat příliš nelze. Pokud se tím nechlubí na sociálních sítích, tak záchyt takové tendence u jednotlivce není v silách systému. Není možné je odhalit.

Samozřejmě u organizovaných skupin, ve kterých probíhá komunikace, je pravděpodobnost samozřejmě větší, protože je do toho zasvěceno více lidí a komunikace může být zachycena. Ale pokud se jediný člověk rozhodne něco takového spáchat, nikomu o tom neřekne a nevyvěsí to na internet, tak policie nemá absolutně žádnou šanci tomu zabránit.

Na druhou stranu mohlo být vodítkem několik jeho vystoupení na sociálních sítích. Tam sliboval pomstu za šíření islamizace Německa a Evropy. Dokonce ve videohovoru zveřejněném na islámofobním americkém blogu před osmi dny mluvil o teoriích, že německý stát vede tajnou operaci, jejíž cílem je lovit bývalé muslimy po celém světě. Nemohl být tohle náznak jeho radikalizace?

Určitě mohlo. Dovedu si představit, že zpětně vypluje na povrch celá řada takových informací, které je možné považovat za indicie, že k něčemu takovému dochází.

Ale vyhodnocovat toto v reálném čase, navíc v množství nejrůznějších internetových diskuzí a komentářů, u Německa, které má 80 milionů obyvatel, není vůbec v silách systému. To by opravdu znamenalo vytvoření všudypřítomného Velkého bratra, který bude v reálném čase vyhodnocovat a dávat zdvižený prst u každého jednotlivého občana. To samozřejmě není možné technologicky ani jinak.

