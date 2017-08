Policie pomáhá Němcům kvůli zmizení vietnamského obchodníka. Auto únosců mělo českou značku, tvrdí Reuters

Česká policie spolupracuje s Německem kvůli údajnému únosu vietnamského obchodníka a bývalého komunistického funkcionáře v Berlíně. Radiožurnálu to potvrdilo policejní prezídium. Další podrobnosti ale nesdělilo. Ozbrojenci měli muže odvézt v autě s českou značkou. Podle německé vlády za únosem stojí agenti vietnamské tajné služby. Hanoj obvinění popírá. Praha/Berlín 16:12 4. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie, ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mezi Německem a Vietnamem se rozhořel ostrý diplomatický spor. Berlín totiž obvinil Hanoj ze zosnování únosu přímo v centru Berlína.

Obětí měl být jedenapadesátiletý Trinh Xuan Thanh, který stál dříve v čele dceřiné firmy státní ropné společnosti PetroVietnam a zastával vysoké funkce v komunistické straně.

Po protikorupčních čistkách v zemi ale z vlasti utekl a v Německu požádal o azyl. Kvůli podezření, že firmě způsobil ztrátu ve výši téměř 3,5 miliardy korun, na něj Hanoj vydala mezinárodní zatykač a požadovala jeho vydání.

Únos v autě s českou značkou?

Německo ale nestihlo rozhodnout, jestli muže do Vietnamu vydá. Podle svědků ho koncem července v centru Berlína přepadl ozbrojený muž, který ho za bílého dne naložil do auta údajně s českou registrační značkou, jak ve čtvrtek informovala agentura Reuters.

Později se Trinh Xuan Thanh objevil v Hanoji. Podle Německa ho unesly vietnamské tajné služby. Berlín už kvůli tomu označil za nežádoucí osobu vietnamského zpravodajského atašé, který měl údajně únos organizovat, a ho vyzvalo, aby opustil zemi.

„Chtěli jsme, aby zemi opustil, protože jsme pevně přesvědčeni o tom, že za únosem stojí. Zatím jsme nenašli nic, co by naši verzi vyvracelo. Tento člověk s pomocí vietnamské tajné služby unesl osobu, která u nás zažádala o azyl. Použili k tomu metody, které vídáme snad jen ve filmech o studené válce. A to je něco, co nemůžeme připustit,“ řekl německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Přihlásil se sám, popírá obvinění Vitenam

Vietnam obvinění odmítá s tím, že se muž vrátil do vlasti dobrovolně. „Ministerstvo vnitra informovalo o tom, že stíhaný muž se sám přišel přihlásit. Policie bude v jeho případě postupovat dál v souladu s vietnamským právem,“ uvedla mluvčí Vietnamského ministerstva zahraničí s tím, že její země si přeje zachovat a rozvíjet vztahy s Německem.

Trinh Xuan Thanh pak ve čtvrtek potvrdil verzi vietnamské vlády. „Nemyslel jsem jako dospělý člověk. Utekl jsem a skryl se. Došlo mi ale, že se musím vrátit do Vietnamu a předstoupit před vyšetřovatele, abych mohl přijmout milost od strany a vlády,“ řekl na videu, které odvysílala vietnamská státní televize.

Podle jeho právníka ale bylo vyjádření jeho klienta stěží autentické. „Nikdy by to neudělal. Bál se vrátit zpět a obával se i toho, jaké by to mohlo mít následky,“ uvedl Victor Pfaff. Jeho klienta podle něj čeká ve Vietnamu soudní proces a možná i trest smrti.