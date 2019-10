Afghánec na rakouských hranicích zabil člověka. Muž je na útěku, pátrá po něm i česká policie

Jednoho mrtvého a jednoho těžce zraněného si v pondělí vyžádal incident v hornorakouské obci Wullowitz u českých hranic. Třiatřicetiletý Afghánec v místní ubytovně pro žadatele o azyl pobodal jejího zaměstnance. Následně zabil řidiče a jeho vozem ujel, informovala agentura APA. Město leží na hranici s Českem, asi dva kilometry od Dolního Dvořiště. Na pátrání se tak podílí česká policie. Aktualizováno Vídeň/Praha 20:12 14. 10. 2019 (Aktualizováno: 21:25 14. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po muži pátrají rakouská i česká policie. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Motiv útoku zatím zůstává nejasný, muž měl odjet hnědým Citroënem C3 s rakouskou registrační značkou,“ dodal policejní mluvčí Milan Bajcura. Zda Afghánec uprchl do Česka, nebo do rakouského vnitrozemí, není zatím podle něj jasné.

Rakouská policie v českém příhraniční vyhlásila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojily vrtulníky. Rakušané požádali o pomoc při pátrání českou policii. „Byl posílen výkon služby v příhraničních oblastech. Zároveň byla prostřednictvím našeho systému tato informace předána všem hlídkám. Do akce byl nasazen i vrtulník,“ řekla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová.

Český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že „byla přijata veškerá potřebná opatření na ochranu našich občanů. Nemáme v tuto chvíli žádné informace o tom, že by se pachatel pohyboval na území ČR“.

Zaměstnance ubytovny pro žadatele o azyl v obci Wullowitz po útoku převezli z vážnými zraněními do nemocnice v Linci. Proč jej Afghánec napadl, zatím není jasné. Podle prvních informací útočník v azylovém zařízení nebydlel. Podle mluvčího hornorakouské policie Davida Furtnera zatím není jasné, jaký měl Afghánec v Rakousku pobytový status.

Z azylového zařízení 33letý útočník uprchl na kole. Nedaleko pak narazil na 63letého muže, kterého několikrát bodl zatím neznámým ostrým předmětem. Jisté je jen to, že nešlo o stejnou zbraň jako v azylovém zařízení.

Napadený, který byl podle agentury APA místním zemědělcem, na místě zraněním podlehl. Právě s jeho vozem, hnědým citroenem C3 s registrační značkou FR-640K, Afghánec následně ujel.

„Zatím není jasné, jestli muž prchal do Česka, nebo zda jel do rakouského vnitrozemí,“ uvedl mluvčí jihočeské policie. „Žádáme lidi, pokud by viděli citroen C3 s rakouskou značkou, aby nás informovali,“ dodal.

Rakouská policie zveřejnila podobiznu muže na útěku a varovala, že je ozbrojený.

Na čin zareagovala protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Předseda její hornorakouské organizace Manfred Haimbuchner vyzval, aby úřady vyslaly jasný signál směrem k imigrantům.

„Nejste tu vítáni, když si chcete své domnělé právo prosazovat násilím a nožem,“ řekl Heimbuchner. Politik, který je zároveň zástupcem hejtmana spolkové země Horní Rakousy, rovněž vyzval ke svolání zemské bezpečnostní rady.

