Policie špehuje demonstranty a opozici, píše Gazeta Wyborcza. Šlo o zabezpečení Sejmu, brání se policisté

Polský opoziční deník Gazeta Wyborcza ve čtvrtečním vydání tvrdí, že policie při nedávných demonstracích proti kritizované reformě justice sledovala opozičního lídra Ryszarda Petru a občanské aktivisty z iniciativy Občané PR. Policie informace odmítla s tím, že jen zajišťovala jejich bezpečnost. Varšava 12:15 27. 7. 2017 (Aktualizováno: 12:51 27. 7. 2017)

Opoziční deník tvrdí, že obdržel elektronickou poštou od neznámého odesilatele důkazy, že podřízení ministra vnitra Mariusze Blaszczaka se dopouštějí nelegálního špehování oponentů vlády, jako je předseda strany Moderní Ryszard Petru a aktivisté Wojciech Kinasiewicz a Tadeusz Jakrzewski.

Konkrétně e-mail obsahoval nahrávky rozhovorů policistů, kteří sledovali oponenty vlády během protestů v době, kdy senátoři schvalovali návrh zákona o nejvyšším soudu. Policie ale odmítá, že by šlo o špehování.

Kdo jsou Občané PR? Jde o iniciativu, která organizuje protesty proti polské vládě. Angažovala se například při prosincové parlamentní krizi. Každý měsíc také protestuje proti pořádání smolenských měsíčnic - politické připomínky smolenské letecké katastrofy.

„Občané PR (aktivistická iniciativa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - pozn. redakce) ani Ryszard Petru sledovaní policií nebyli. V situaci popisované deníkem Gazeta Wyborcza šlo o zabezpečení Sejmu,“ stojí ve vyjádření policie pro rádio ZET.

Pravost nahrávek, které se objevily také na internetovém serveru YouTube, ale potvrdila. Tvrdí, že šlo o zajištění bezpečnosti poslance a lídra strany Moderní Ryszarda Petru.

„Policisté zabezpečovali oblast sousedící s parlamentem, kde se v t době konaly početné demonstrace, činili všechny možné kroky, aby lidé účastnící se shromáždění mohli bezpečně vyjadřovat svoje názory, aby se cítili bezpečně přihlížející a také zákonodárci, kteří se v oblasti často pěšky pohybovali,“ informovalo dál v prohlášení policejní ředitelství hlavního města.

Ryszard Petru nahrávky na twitteru sám nasdílel s komentářem: „Co vyšetřují, aby při tom mohl být sledován předseda opoziční strany?“ Opoziční strany mluví o policejním státu a hodlají ve věci interpelovat členy vlády. Strana Moderní oznámila, že podá trestní oznámení.

Veřejní nepřátelé?

Podle právníků oslovených deníkem Gazeta Wyborcza se strážci zákona mohli dopustit překročení svých pravomocí, když „sledování opozice odporuje demokratické kultuře i cílům zákona o policii". Sami aktivisté tvrdí, že vědí o tom, že je „tajní" sledují již několik měsíců.

„Teď už si žádný občan nemůže být jistý, zda ho nelegálně nesleduje špicl," zdůraznil opoziční deník, podle kterého stát v podání vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) přistupuje k občanům a opozičnímu poslanci, využívajících ústavního práva na protest, jako k „veřejným nepřátelům".

Protest před budovou parlamentu ve Varšavě po schválení změn nejvyššího soudu

„Posílá na ně špehy, kteří pak sepíší hlášení. Například, s kým se Petru stýkal, jak se choval a co říkal. Hlášení si přečte ministr Blaszczak a - pokud v něm najde něco zajímavého - bude to moci zašeptat do ucha předsedy (PiS Jaroslawa Kaczyńského), a vládní média ve vhodné chvíli ‚odhalí skandál'," napsal deník.

Poslanec vládní strany Právo a spravedlnost Andrzej Melak tvrdí, že policie jednala podle zákona. „Policie má svoje procedury a jedná shodně se zákonem. Petru mnohokrát porušoval zákony, podněcoval ke svržení vlády PiS nebo k tomu, aby policie nejednala podle rozkazů,“ řekl ve vyjádření pro server Wirtualna Polska poslanec.

Měnící se Polsko

Deník, který je ke krokům vlády PiS ostře kritický, varoval, že soudy, podřízené ministrovi spravedlnosti, budou moci zanedlouho takové špiclování povolovat. Demokratické Polsko se tak mění ve stát policejní, všemocný a beztrestný vůči bezbrannému občanovi, píše opoziční list.

Závěrem také připomněl, že si počíná stejně jako v březnu 1993 tehdy opoziční poslanec Jaroslaw Kaczyński, když zveřejnil důvěrné nařízení tajné služby, které podle něj mělo sloužit k infiltraci politických stran.

Opozice už žádá vysvětlení.

