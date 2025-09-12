Policie ukázala záběry Kirkova vraha. Měl triko s americkou vlajkou, identita ale zůstává neznámá

Americká policie stále pátrá po pachateli atentátu na mládežnického vůdce a konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Zatím neznámý střelec ho zabil ve středu odpoledne při mítinku na univerzitě ve státě Utah.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk

Donald Trump slíbil, že zastřeleného aktivistu brzy vyznamená prezidentskou medailí svobody in memoriam | Foto: Jim Urquhart | Zdroj: Reuters

Policie, která zároveň požádala o pomoc veřejnost, ve čtvrtek zveřejnila videozáběry z bezpečnostních kamer zachycující střelce slézajícího z budovy, odkud pálil. FBI vypsala odměnu 100 tisíc dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení.

Charlie Kirk: Muž, který naučil Trumpa chodit na TikTok. Konzervativní hnutí ztratilo vlivnou osobu

Číst článek

Z otisků bot na trávníku, kam pachatel seskočil, experti podle Beaua Masona, komisaře bezpečnostních složek státu Utah, zjistili, že se jedná o boty značky Converse.

Střelec byl přibližně ve věku vysokoškolského studenta a na sobě měl atypické černé triko s americkou vlajkou a orlem. Policie požádala občany o informace o lidech, kteří by takové oblečení mohli vlastnit.

Vyšetřovatelé už od veřejnosti dostali přes 7 tisíc informací, tipů a upozornění k tomuto případu. Prezident Spojených států Donald Trump slíbil, že zastřeleného aktivistu brzy vyznamená prezidentskou medailí svobody in memoriam.

Pavel Novák, dns Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme