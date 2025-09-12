Policie ukázala záběry Kirkova vraha. Měl triko s americkou vlajkou, identita ale zůstává neznámá
Americká policie stále pátrá po pachateli atentátu na mládežnického vůdce a konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Zatím neznámý střelec ho zabil ve středu odpoledne při mítinku na univerzitě ve státě Utah.
Policie, která zároveň požádala o pomoc veřejnost, ve čtvrtek zveřejnila videozáběry z bezpečnostních kamer zachycující střelce slézajícího z budovy, odkud pálil. FBI vypsala odměnu 100 tisíc dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení.
Z otisků bot na trávníku, kam pachatel seskočil, experti podle Beaua Masona, komisaře bezpečnostních složek státu Utah, zjistili, že se jedná o boty značky Converse.
Střelec byl přibližně ve věku vysokoškolského studenta a na sobě měl atypické černé triko s americkou vlajkou a orlem. Policie požádala občany o informace o lidech, kteří by takové oblečení mohli vlastnit.
Vyšetřovatelé už od veřejnosti dostali přes 7 tisíc informací, tipů a upozornění k tomuto případu. Prezident Spojených států Donald Trump slíbil, že zastřeleného aktivistu brzy vyznamená prezidentskou medailí svobody in memoriam.