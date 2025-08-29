Policie v Berlíně zasahovala v baště krajní levice. Razie ve squatu se účastnilo 700 policistů
Policie v Berlíně podnikla ve čtvrtek razii ve squatu Rigaer 94, který patří k baštám krajně levicové scény v německé metropoli. Cílem akce, které se podle DPA zúčastnilo celkem 700 policistů, byla evidence obyvatel, které chce nechat majitel budovy vystěhovat.
Při rozsáhlém zásahu, při kterém zasahující jednotky používaly i beranidla, prohledali policisté 13 bytů a zaznamenali údaje 26 lidí pocházejících nejen z Německa, ale také z Polska, Řecka či Itálie. Policie sdělila, že se nesetkala s odporem, neboť squattery zaskočila. Na razii se přímo podílelo 200 policistů, dalších 500 pak hlídkovalo v okolí.
Squat Rigaer 94 patří k posledním domům ve východní části hlavního města, které po pádu komunistického režimu obsadili příznivci krajní levice. Část takto obsazených domů úřady vyklidily, některé kolonie prošly legalizací, kdy obyvatelé získali nájemní smlouvy.
V případě Rigaer 94 ale squatteři na webu uvedli, že nechtějí uzavřít žádnou dohodu a ani stavbu koupit, za svůj cíl označili získání nejlepších podmínek pro boj proti státu, kapitalismu a utlačování.
Večer se pak v místě konala manifestace na podporu squatterů. Policie uvedla, že se během této akce dostala pod palbu dělobuchů a světlic, žádné zraněné však neohlásila.