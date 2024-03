Policie v Maroku zadržela šéfa drogového gangu z Marseille. Interpol po něm pátral několik měsíců

V Casablance na západě Maroka policie v pátek zadržela předpokládaného šéfa klanu Yoda Félixe Binguiho, po němž několik měsíců pátral Interpol. Yoda patří k nejvlivnějším gangům obchodníků s drogami v přístavním městě Marseille na jihu Francie, napsala agentura AFP. Zadržení Binguiho i spolupráci s marockými kolegy ocenil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Casablanca/Paříž 23:46 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie eviduje v souvislosti s obchodem s drogami v Marseille za loňský rok celkem 49 případů násilné smrti | Zdroj: Profimedia

Binguimu je 33 let a zatykač na něj vydal soudce v Marseille za praní špinavých peněz, dovoz drog a obchodování s nimi a členství ve zločinecké skupině. Podle prokuratury v Marseille mu za to hrozí až deset let za mřížemi.

Policie ho spojuje také s krádežemi, dopravními přestupky, výhrůžkami smrtí, násilnostmi i vraždou, píše na svém serveru stanice BFM TV.

Le récit de la chute du chef du clan Yoda de Marseille



Félix Bingui a été interpellé vendredi au Maroc. La guerre ouverte qu’il livrait à la DZ Mafia pour les points de deal à Marseille a entraîné plus de 40 règlements de compte mortels en 2023

➡️ https://t.co/sZrL8Hwe0b pic.twitter.com/QQyCQBgmL3 — Le Parisien (@le_Parisien) March 9, 2024

Rostoucí nepokoje v Marseille

V Marseille, druhém největším francouzském městě, se loni rozmohl obchod s drogami v nebývalém měřítku. O nadvládu nad ním bojují dva znesvářené gangy - Yoda a DZ Mafia.

Policie eviduje v souvislosti s obchodem s drogami v Marseille za loňský rok celkem 49 případů násilné smrti, což je výrazně více než v předchozích letech. Čtyři lidé byly vedlejší oběti.

Gangy se přou o prodejní místa drog, která mají denní obraty až 80 000 eur (přes dva miliony korun). Předpokládaní šéfové obou gangů z Marseille se ukrývali v zahraničí, většinou ve Španělsku a v Maroku a své zločinecké skupiny řídily na dálku, píše AFP.

„Prioritou bylo setnout hlavu chobotnice. Dnes jsme mezinárodnímu obchodu s drogami zasadili velkou ránu,“ napsal na síti X starosta Marseille Benoit Payan.

Gang Yoda svůj název odvozuje od postavy ze série filmů Hvězdné války, jehož vyobrazení označovalo některá prodejní místa drog této skupiny v Marseille. Konkurenční DZ Mafia odkazuje na internetovou doménu Alžírska.