Policie v USA hledá pachatele politicky motivované vraždy. Motivem má být jeho odpor k interrupci

ONLINE: Na Ukrajinu se vrátilo dalších 1200 těl padlých vojáků, Rusko opět své vojáky nedostalo

Propuštěno by mělo být i přes 1000 válečných zajatců na obou stranách, kteří jsou zraněni nebo mladší 25 let. Výměna by měla v několika fázích pokračovat v nadcházejících dnech.