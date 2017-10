Střelba v Las Vegas si vyžádala už 59 obětí, přes 500 lidí bylo zraněno. Senior útočil z hotelového pokoje

Nejméně 59 mrtvých a více než 515 zraněných si v noci na pondělí vyžádala střelba v Las Vegas, informoval o tom místní šerif Joseph Lombardo. Dopadeným a zneškodněným střelcem je místní občan, kterého policie identifikovala jako 64letého Stephena Paddocka. Las Vegas 7:50 2. 10. 2017 (Aktualizováno: 7:25 3. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo činu. Střelec na koncertu v Las Vegas zastřelil nejméně 58 lidí. | Zdroj: Reuters

Policie se domnívá, že muž nebyl napojen na žádnou radikální organizaci. V jeho pokoji nalezla deset zbraní, ještě před jejich příchodem ale střelec spáchal sebevraždu.

Podle agentury Reuters bylo při koncertě v davu asi 22 tisíc lidí. Přes 500 z nich bylo odvezeno do nemocnice, 59 lidí útok nepřežilo.

Ke střelbě došlo pod širým nebem na bulváru Strip, který je lemován hotely, kasiny a mnoha kluby. Střelec podle šerifa vypálil stovky výstřelů z pokoje v hotelu Mandalay Bay.

Policie nejdříve oznámila, že hledá ženu jménem Marilou Danleyová, s níž Paddock údajně cestoval. Později ale šerif Joseph Lombardo informoval, že tuto ženu vyšetřovatelé s případem nespojují. Vyšetřovatelé také nalezli dvě auta, která údajně patřila útočníkovi.

Zprávy o dalších střelbách v Las Vegas se nepotvrdily.

„Vyšetřování pokračuje, s jistotou ale víme, že pachatel je mrtev a že už nepředstavuje hrozbu," řekl šerif.

Policie na místě činu, ke střelbě došlo v jižní části bulváru Strip. | Zdroj: Reuters

Mezi oběťmi střelby jsou pravděpodobně i policisté, kteří byli mimo službu a byli mezi návštěvníky třídenního festivalu country hudby. Lombardo upřesnil, že zraněni byli dva policisté, přičemž stav jednoho z nich je kritický.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové zatím není potvrzeno, zda jsou mezi oběťmi i cizinci, respektive čeští občané.

'Jako zvuk rozbitého skla'

Televize Fox News uvedla, že v době zahájení střelby v neděli kolem 22.08 místního času měl vystoupení zpěvák Jason Aldean. Z amatérských záběrů na internetu je slyšet, že koncert ještě několik sekund pokračoval i poté, co bylo jasně slyšet střelbu z automatické zbraně. Zpěvák i další umělci jsou podle televize CNN v pořádku.

„Začalo to jako zvuk rozbitého skla. Dívali jsme se kolem sebe, abychom zjistili, co se děje. O několik minut později bylo slyšet ra-ta-ta-ta. Mysleli jsme, že to je ohňostroj nebo petardy. A pak jsme si uvědomili, že ne, že to je střelba," řekla CNN jedna z návštěvnic koncertu Monique Dekerfová. Mezi jednotlivými salvami byly jen krátké přestávky, během nichž pachatel patrně měnil zásobníky nebo zbraně.

