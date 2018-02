Policie zadržela polského disidenta Frasyniuka. Odmítl výslech kvůli blokování Kaczyńského pochodu

V Polsku zadrželi bývalého disidenta a lídra hnutí Solidarita Władysława Frasyniuka. Informovala o tom televize TVN24. Známého disidenta ve středu brzy ráno z domu v poutech odvedli policisté. Po krátkém výslechu byl Frasyniuk propuštěn, informovala média. Zadržení mělo souviset s mařením vyšetřování incidentu při protestu proti tzv. smolenské měsíčnici. Frasyniuk tehdy blokoval pochod příznivců vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Vratislav 8:55 14. 2. 2018 (Aktualizováno: 12:20 14. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Władysław Frasyniuk | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Čtyři policisté, jeden s kamerou. Šlo o vyšetřovatele, jeden z nich byl maskovaný. Muže odvedli v poutech. Nikdo asi nečekal, že se takového zacházení dočkáme ve 21. století, že Władysława Frasyniuka budou odvádět v poutech,“ řekla televizi TVN24 manželka bývalého disidenta Magdalena Dobrzańská-Frasyniuková.

Władysław Frasyniuk Kvůli členství v opozičním hnutí Solidarita byl v letech 1982-1986 s přestávkami vězněný. V roce 1989 se účastnil vyjednávání mezi nedemokratickým režimem a opozicí. Prezident Lech Kaczyński mu v roce 2006 udělil Řád znovuzrozeného Polska za zásluhy o demokratické změny.

Informaci o zadržení potvrdil televizi i Frasyniukův advokát Piotr Schramm.

Liberální deník Gazeta Wyborcza ve středu ráno zveřejnil záběry policejní akce. Frasyniuka měli zadržet kvůli maření vyšetřování. Polská média pak v devět hodin ráno informovala, že byl Frasyniuk po krátkém výslechu propuštěn.

Podle mluvčí Práva a spravedlnosti Beaty Mazurekové policisté jen dělali svou práci. „Před právem jsme si všichni rovni, bez ohledu na to, co máme v životopise. Dělání z Frasyniuka mučedníka je směšné. Když neuposlechnul výzvu, věděl, že k takovému zadržení dojde,“ uvedla v poledne na twitteru Mazureková.

Maření vyšetřování

Frasyniuk už dříve informoval média o tom, že dvakrát ignoroval předvolání prokuratury k výslechu kvůli podezření z napadení a maření výkonu úřední osoby, když loni v červnu polská policie násilím odvedla desítky lidí protestujících ve Varšavě proti vládě.

Władysław #Frasyniuk w kajdankach - smutny symbol reżimu Kaczyńskiego. pic.twitter.com/cwuc8zKTlH — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14. února 2018

Demonstranti se snažili zablokovat tzv. smolenskou měsíčnici, tedy náboženský obřad a politické setkání, na kterém pravidelně vystupuje předseda Práva a spravedlnosti Jarosław Kaczyński.

Smolenský obřad

Měsíčnice se konají každý desátý den v měsíci už od 10. května 2010 – tedy data letecké katastrofy u ruského Smolenska, při které zemřel tehdejší polský prezident Lech Kaczyński s manželkou a dalších 94 lidí, včetně vrcholných představitelů armády a polské politiky.

Forma manifestace před Prezidentským palácem ve Varšavě je vždy velmi podobná – ráno po mši se položí věnce a svíčky před prezidentským palácem. Večer proběhne mše v katedrále na Starém městě a poté následuje procesí směrem k paláci.

Právě to Frasyniuk společně s dalšími demonstranty blokoval. Někteří demonstranti se spojili na ulici řetězem. Protestujícím se nelíbilo, že Kaczyński využívá letecké neštěstí pro politické účely.

„Władysław Frasyniuk použil fyzickou sílu proti policistovi a blokoval legální shromáždění,“ uvedlo v létě v prohlášení ministerstvo vnitra. „Nebyl zadržen. Byl zodpovědný za porušení integrity policisty v práci. V Polsku jsou si před zákonem všichni rovni.“

Frasyniuk popycha policjanta. Podaj dalej, jeśli nie zgadzasz się z tym, że elitom wolno więcej. pic.twitter.com/xqPG62a84T — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 11. června 2017

„Lech Kaczyński by nikdy nedovolil, aby se dělo to, co se v naší zemi děje dnes: likvidace právního státu a omezování občanských svobod, kterého se na demonstraci dopustila policie,“ řekl tehdy Frasyniuk. Dodal, že kdyby Lech Kaczyński žil, postavil by se na jeho stranu.