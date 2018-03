Policie zadržela útočníka z Michiganské univerzity. Zastřelil své rodiče

Devatenáctiletého Jamese Erica Davise, studenta druhého ročníku, poznal cestující ve vlaku projíždějícím kampusem univerzity ve městě Mount Pleasant. Podezřelý se při zatýkání nijak nebránil.

Kvůli střelbě úřady v pátek univerzitu uzavřely a policie varovala obyvatele města Mount Pleasant, aby se měli na pozoru. Univerzitní kampus, který obývá asi 20.000 studentů, prohledávali policisté ve vrtulnících a v autech a evakuovali lidi z těchto prostor. Na této vysoké škole platí zákaz nošení zbraní, uvedla britská BBC.

James Eric Davis Jr., the suspect in the shooting deaths of his parents at a residence hall at Central Michigan University, has been arrested, campus officials said. https://t.co/Ms9UH94nPa pic.twitter.com/kEUN0p6EIU