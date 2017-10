Policie zasahovala v polských feministických organizacích. 'Je to důkaz síly,' říká politička

Polská policie zasahovala v kancelářích neziskových organizací protestujících za práva žen a proti úplnému zákazu potratů. Podle policie šlo o zásah spojený s financováním projektů z minulých let. Úředníci měli vyplacením dotace způsobit škodu státu. Podle levicové političky a jedné z tváří polského ženského hnutí Barbary Nowacké jde o záměr. „Jsem si jistá, že to datum není náhoda,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Varšava 20:11 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rok po tzv. černém protestu proti úplnému zákazu potratů a jejich kriminalizaci se v desítkách měst znovu protestovalo | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Centrum práv žen informovalo na svém facebooku, že do kanceláří přišli policisté s příkazem k zabavení dokumentace projektů, které byly v letech 2012-2015 finančně podporovány státem.

Rok od černého protestu

Vyšetřovatelé zabavili počítače a dokumenty týkající se tehdejších projektů. O případu informoval liberální levicový deník Gazeta Wyborcza. „Vzali nám náš hlavní počítač a s ním všechna data, dokumenty... Teď nemáme na čem pracovat,“ řekla deníku Anita Kucharská-Dziedzic ze Sdružení pro ženy BABA.

Středeční zásah policie proběhl den po tzv. černém protestu, který se konal 3. října v desítkách polských měst. Tedy přesně rok od stejnojmenné loňské manifestace, kterou vyvrcholil odpor části společnosti proti pokusu o úplný zákaz a kriminalizaci potratů. Desítky tisíc lidí tehdy v ulicích polských měst protestovaly v černém oblečení.

Podle levicové političky a představitelky feministických organizací Barbary Nowacké je za zásahem záměr. „Podle toho, co vím, měla policie souhlas s tou prohlídkou od poloviny července, ale o organizace se nezajímala. Den po černém protestu najednou jdou do všech kanceláří, to opravdu není náhoda,“ řekla Nowacká v delším rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, který bude publikován v sobotu. „Je to prostě důkaz, že mohou,“ dodala k zásahu.

Návrh na liberalizaci i zpřísnění

O úpravu velmi přísné polské regulace usiloval občanský návrh zákona konzervativní organizace Ordo Iuris pod heslem „Stop potratům“. Sejm návrh nakonec odmítl, ještě před tím zamítl návrh na liberalizaci potratové legislativy.

A podobné návrhy do Sejmu míří i letos. Iniciativa Zachraňme ženy už nasbírala potřebných 100 tisíc podpisů pro svůj návrh na liberalizaci legislativy.

A v září sběr podpisů začala i skupiny Zastav potraty, která chce kompromisní zákon z roku 1993 zpřísnit. „Sběr jde velmi dobře. Podpisová místa jsou v každém větším městě. Jsme si jistí, že sesbíráme víc podpisů, než je nutné,“ řekl v úterý katolickému portálu Polonia Christiana Krzysztof Kasprzak, jeden z organizátorů.