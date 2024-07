‚Policisté na každém rohu.‘ Na olympiádě vypomůžou i psovodi z Polska a oddíly z Kataru

Už to kolem tebe žije olympiádou?

Žije, to můžu potvrdit. Jsem teď na Jenském mostě, z jedné strany mám olympijský stadion, kde budou olympionici slavit své medaile, a z druhé strany Eiffelovu věž, která je taky olympijská, protože na ní jsou olympijské kruhy. O tom, že Paříž žije olympijskými hrami, svědčí i poslední dny a hodiny, protože městem putovala olympijská pochodeň. Zažil jsem to před pařížskou katedrálou Notre-Dame, kde ji vítaly tisícovky lidí, včetně hasičů, kteří tam byli proto, že právě oni tuto památku před pěti lety zachránili před požárem. Teď před katedrálou vítali pochodeň i oni a byl to krásný okamžik.

Někde v povzdálí slyším jemné pípání, jako kdyby nějaké nákladní auto couvalo. Je to v rámci příprav? Jsi ještě v podstatě na staveništi?

Dá se to tak říct. Jak jsem říkal, jsem uprostřed Jenského mostu, z jedné strany je stadion, kde jsou vidět velkoplošné obrazovky a nápis „Paříž 2024“, je tam spousta řemeslníků ve žlutých fosforeskujících vestách, takže je to jedno velké mraveniště. Z druhé strany se připravují, tuším, nějaké barikády, kovové zábrany a jsou tam bagry, taky vysokozdvižné vozíky a všechny pípají. Paříž ještě pořád dodělává, pár dní před zahájením olympijských her je tady na Jenském mostě před Eiffelovou věží rušno.

Olympijské kruhy na Eiffelově věži | Foto: Abdul Saboor | Zdroj: Reuters

Čistá Seina a ráj na Tahiti

Pracuje se taky pod mostem? Víš, na co se ptám, protože Seina má být součástí olympijských her a není úplně čistá.

Je pravda, že poslední dny tak trochu vlily organizátorům optimismus do žil, protože poslední měření ukázalo, že voda v Seině byla vhodná ke koupání skoro každý den od začátku července až do poslední soboty, 12. července. Potvrzoval to taky Pierre Rabadan, což je pařížský radní, který má na starosti právě sport a olympijské hry. Úřady investovaly miliardu a 400 milionů eur na vyčištění řeky Seiny. Teď právě po řece projíždí výletní loď, je plná, což v posledních dnech nebývá, protože před olympiádou kupodivu ubylo turistů. Bojí se toho, co některé láká, ale někteří se obávají drahoty, davů lidí. Teď před olympiádou si někteří podnikatelé stěžují, že turistů ubylo. Pod Jenským mostem právě projíždí výletní loď, a když se podívám na hladinu, tak je taková zelenkavá. Jak jsem říkal, organizátorům se trochu zlepšila nálada, protože to vypadá to, že voda je teď čistější. V posledních týdnech a měsících měření spíš ukazovala, že tam jsou nadlimitní hodnoty bakterie E. coli.

Francouzští organizátoři her ale udělali spoustu věcí pro to, aby se voda v Seině vyčistila. U Slavkovského nádraží byla postavena obrovská podzemní nádrž, která má zachytávat odpadní dešťovou vodu hlavně během silných dešťů a lijáků tak, aby tato voda nezahlcovala kanalizaci. Dřív to totiž bylo tak, že pařížská kanalizace při lijácích nestíhala, odpadní voda končila v Seině a řeku znečišťovala. Potvrzovali mi to i v Pařížských kanalizacích, že kvalita vody v Seině se zlepšila, vrátily se do ní ryby. Je pravda, že projekt Čistá Seina není nic nového, to už svého času v 80. letech sliboval bývalý prezident, tehdy ještě pařížský starosta Jacques Chirac. 40 let poté Pařížané doufají, že se to splní. Čistá Seina má být jeden z největších projektů a odkazů olympijských her. Pařížané doufají, že se v ní budou moct koupat, i když jejich vztah k Seině je zvláštní. Někteří jí říkají špinavá řeka a v životě by se v ní nevykoupali. Na druhou stranu o víkendu se v Seině vykoupala ministryně sportu Amélie Oudéaová-Casteraová, říkala, že voda je teploučká. Byla to taková PR akce, komunikační kampaň. Politici dělají všechno pro to, aby ukázali sportovcům, divákům, Pařížanům a celému světu, že se nemusí bát, že řeka je vyčištěná a voda kvalitní a čistá.

Ještě se budu ptát na vodu, která ale úplně nesouvisí s francouzským hlavním městem, ale týká se Tahiti. I tam se totiž olympiáda pořádá. Řešila se tam výstavba takové velké věže pro rozhodčí, protože surfing se logicky nebude konat v Paříži. Je tam ale obava ze zničení korálového útesu, tak jak to vypadá?

Takové obavy panovaly, nicméně francouzská média informovala, že se je podařilo rozptýlit. Původní věž pro rozhodčí, kteří měli dohlížet na olympijské závody v surfování na Tahiti, byla dřevěná. Nakonec se podařilo postavit kovovou věž, ta je nakonec menší a lehčí. Na její stavbu dohlíželi tamní surfaři, ekologové, kteří si zprvu stěžovali na to, že stavba poškodí, respektive dokonce poškodila korálové útesy, ale nakonec se to podařilo vyřešit nějakým kompromisem. Věž tedy bude menší, méně těžká a stavbu se nakonec podařilo realizovat v lepším prostředí ve spolupráci s místní komunitou obyvatel i s místními surfaři. Podařilo se to vyřešit, ale byla to aféra.

Policisté, vojáci a moderní technologie

Pojďme k bezpečnostní situaci, protože i kvůli tomu, co se děje v posledních týdnech a měsících ve světě, je na Paříž upřena velká pozornost. Už teď kolem sebe vidíš zvýšený dohled policistů?

Policisté jsou vidět na každém rohu. Před chviličkou jsem na Jenském mostě potkal jak francouzské, tak i španělské policisty, protože Francie a francouzští organizátoři požádali o pomoc. Bylo to zvykem i při minulých olympiádách, že do metropole, která hostí olympijské hry, přijedou i zahraniční oddíly, takže to je i příklad pařížské olympiády. Přijedou sem například polští psovodi, policisté z Německa, už sem přijeli i policisté z Kataru. Zahraniční policisté tady nemají příliš velké pravomoci, a proto většinou hlídkují s kolegy z Francie. Policistů a četníků by mělo být přes 30 tisíc. Pak jsou tu taky vojáci z operace Sentinel. Ta vznikla po teroristických útocích v Paříži v roce 2015, takže Pařížané jsou zvyklí na to, že u vládních budov, na nádražích, letištích, ale dokonce i v parcích vídají po zuby ozbrojené policisty i vojáky, kteří patrolují v hlídkách. Vojáků by taky mělo přibýt. Na východě Paříže, tuším, vznikl v posledních dnech a týdnech velký vojenský tábor. Francouzi říkají, že to je dokonce největší vojenské ležení vytvořené francouzskou armádou po druhé světové válce, a tam právě budou přespávat, bydlet a žít po čas olympiády všichni ti vojáci, kteří budou dohlížet na bezpečnost olympijských her v Paříži. Mají to být zhruba 4 tisíce vojáků.

Pak je tu také moderní technologie. Na bezpečnost budou dohlížet drony, bezpilotní prostředky a jsou tady připravené i zbraně proti těmto bezpilotním prostředkům. Počítá se taky s použitím chytrých kamer v tom smyslu, že by to měly být kamery, které by měly být schopné odhadovat a odhalovat například nezvyklé pohyby v davu nebo by měly vyhledávat opuštěná zavazadla a batohy. Počítá se tedy jednak s velkou přítomností policistů a vojáků, ale i s moderními technologiemi.

Před pár měsíci se spekulovalo o tom, že zahajovací ceremoniál bude muset být na jiném místě, protože tajné služby varovaly před rizikem teroristického útoku. Jen na zahajovací ceremoniál mají být v Paříži statisíce návštěvníků, důležití politici, hlavy států. Změnily se nějak plány a zaznívají například i obavy z toho, co se v minulosti na olympijských hrách stalo? Nejenom při zahajovacích ceremoniálech, pochopitelně, ale vzpomeňme na to, co se dělo v Mnichově v roce 1972...

To všechno mají francouzští organizátoři na paměti. Řekl bych, že hodně vystřízlivěli v průběhu příprav, protože původně se počítalo s tím, že na ceremoniál na řece Seině se bude moct dívat zhruba 600 tisíc diváků na tribunách na nábřeží. Přímo u řeky nakonec Francouzi ponechali polovinu z toho, takže se počítá s 300 tisíci diváky přímo na nábřeží, kteří budou moct sledovat zahajovací ceremoniál. Připomínám, že ten spočívá v tom, že tisícovky sportovců nasednou na desítky lodí u Slavkovského nádraží, pak poplují po Seině trasou dlouhou zhruba 6,5 kilometru a plavbu budou doprovázet různá umělecká představení. Pak doplují až k Trocadéru, k Eiffelově věži, kde by měl být slavnostní nástup a kde se taky budou slavit olympijské medaile.

Máš pravdu v tom, že zahajovací ceremoniál je jeden z klíčových bodů a současně jedna z největších obav. I proto organizátoři a francouzské úřady snížily počet diváků, kteří se budou moct dívat na ceremoniál, protože chtěli mít jasnou představu o tom, kdo na tribunách bude sedět. Původně se počítalo s tím, že alespoň vstup na horní patra tribun bude volnější, ale nakonec je nutné se zaregistrovat právě z toho důvodu, aby tajné služby, francouzští policisté přesně věděli, kdo bude na tribunách sedět. Podobné bezpečnostní procedury panovaly při nabírání zaměstnanců. Hodně se mluví o policistech, vojácích, ale důležitou roli budou hrát i zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur. Jednak se řešilo, že jich nebude dostatek, ale vypadá to, že už by jich mělo být dost, ale všichni zaměstnanci soukromých agentur, kteří budou hlídkovat u stadionů a na sportovištích, museli projít jakousi bezpečnostní prohlídkou, aby bylo jasné, kdo tam bude hlídkovat, protože to budou lidé, kteří budou mít výsadní přístup ke sportovcům a na olympijská sportoviště.

Bezpečnostní riziko stouplo po rozpoutání války mezi Izraelem a Hamásem, stouplo taky po atentátu v Moskvě a francouzské úřady situaci bedlivě sledují. Ministr vnitra taky varoval a upozorňoval na radikály, kteří jsou tady ve Francii. Francouzské bezpečnostní složky sledují tisícovky radikálů a tento dohled před olympiádou a během her ještě zpřísní a posílí.

Nejsou to totiž úplně plané obavy. Už v květnu se objevila informace, že bezpečnostní složky zadržely Čečence, který měl podle informací policistů a tajných služeb chystat útok na fotbalové zápasy, které se budou konat během olympiády. Došlo od té doby k nějakým dalším zadržením?

Policisté v květnu zadrželi osmnáctiletého Čečence ruské národnosti, který chtěl údajně zaútočit na olympijský turnaj ve městě Saint-Étienne na jihu Francie. Podle vyšetřovatelů chtěl zaútočit na návštěvníky, na diváky, na bezpečnostní oddíly a při atentátu zemřít jako mučedník. Od té doby nemáme informace o dalších zadrženích, ale tento zásah dokazuje dvě věci. Za prvé to, že existuje radikální podhoubí, lidé, kteří by chtěli zneužít olympijské hry ve Francii k vlastním cílům a propagaci. Druhá věc je, že Francouzi se hodně zlepšili v tom, že dokážou identifikovat hrozby. Říkal jsem, že dohled nad radikály je rozsáhlý, na seznamech jsou tisícovky lidí a tato opatření ještě před olympijskými hrami posílila.

To znamená, že bezpečnostní složky mají například i vytipovaná místa nejen v Paříži, ale po celé Francii a třeba i na Tahiti, kde bude dohled obezřetnější a přísnější, protože to jsou místa, kde se bude potenciálně srocovat více lidí a kde by mohl nějaký útok nastat?

Jenom Paříž čeká zhruba 15 milionů návštěvníků během olympijských a paralympijských her, takže se počítá se zpřísněným dohledem na místech, jako jsou sportoviště, stadiony, divácká místa, ale i tam, kde policisté a vojáci hlídkovali i dřív, tedy u vládních budov, památek, ale i na duchovních místech, která jsou hlídaná hlavně od útoku Hamásu na Izrael.

Specifikem těchto olympijských her je, že se odehrávají v centru města, nejen na stadionech v periferii. Proto olympijské hry velmi zasáhnou do každodenního života, takže kdo může, většinou odjíždí z hlavního města. Znám Francouze, kteří odjíždějí, taky je k tomu vyzývaly francouzské úřady, v metru byla velká kampaň, aby lidé využívali možnosti pracovat z domova, pokud můžou. Tuším, že od 20. července budou platit zpřísněná bezpečnostní opatření hlavně kolem řeky Seiny, tedy v místech, kde se bude odehrávat zahajovací ceremoniál. Všichni lidé, kteří budou v těchto místech s posílenou bezpečností, budou muset mít speciální QR kódy. Platí to pro místní obyvatele, podnikatele, aby se mohli vrátit domů, do práce. Vždycky budou muset ukázat četníkům, policistům QR kód, aby mohli na to dané místo, které je v blízkosti zahajovacího ceremoniálu. Zabezpečených míst je tu hodně. Pařížané si museli zvyknout na to, že na některá místa se už teď nedostanou. Některé stanice metra už jsou neprůjezdné, už tam cestující nemůžou vystupovat, jsou zavřené. Totéž platí pro některé mosty. Dokážete si představit, že Pařížané to nesou nelibě, protože tato bezpečnostní opatření platí už několik týdnů. Dá říct, že Paříž, a organizátoři to tak chtějí, bude v některých místech hermeticky uzavřená.

Hermeticky uzavřené město

Hermeticky uzavřená bude minimálně do 11. srpna, protože od 26. července do 11. srpna budou letošní letní olympijské hry, na které naváže na konci srpna paralympiáda. Takže bezpečnostní opatření se Pařížanům prodlouží a přetrvají až do začátku září?

Francouzi a francouzští organizátoři příliš nerozdělují mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Budou tu velké ceremonie, velké obřady, zahajovací i končící ceremoniál, takže se dá říct, že bezpečnostní opatření přetrvají a skončí až začátkem září.

Uzávěra v Paříži se pochopitelně asi dotkne i dopravy. Vím, že rád jezdíš na kole. Metro pro tebe bude v příštích týdnech místo, kam se jen tak nedostaneš, protože bude přeplněné a ještě k tomu ho policisté budou více hlídat.

Je to, jak říkáš. Přijedou miliony turistů a metro už teď nestíhá, navíc některé stanice jsou uzavřené, takže počítám s tím, že se budu přepravovat olympijskou Paříží hlavně na kole. Jsou k tomu uzpůsobené cyklostezky a k olympijským stadionům a na sportoviště se lze dostat i na kole. Počítám proto s tím, že kolo bude můj hlavní dopravní prostředek. Můžu se mýlit, metro možná zvládne ten nápor cestujících a návštěvníků, ale osobně upřednostním kolo. Jak se tak dívám kolem sebe, nebudu sám, protože tu zrovna vidím turisty na sdílených kolech.

Hluk kolem tebe znovu zesílil, to zase projíždí nějaká loď?

Ano, projíždějí tu lodě s turisty. Když jsme se bavili o bezpečnosti, tak tu jsou zaparkovaná čtyři policejní auta, opravdu policisté na každém rohu. Na vodě turisté a vedle na nábřeží policisté.

