Politici si volí občany, ne občané politiky? V USA naplno běží boj o překreslení volebních obvodů
Demokraté v Kalifornii a republikáni v Texasu proti sobě stojí v politickém boji o překreslování volebních obvodů. Ten začal guvernér Texasu pod tlakem Trumpova ministerstva spravedlnosti. Demokraty by to mohlo příští rok stát několik klíčových mandátů v dolní komoře Kongresu. Americké strany obvykle k takzvanému gerrymanderingu přistupovaly opatrněji. Teď by republikánům mohl paradoxně i uškodit, soudí amerikanista Jan Hornát.
Guvernér Texasu Greg Abbott obdržel z ministerstva spravedlnosti začátkem července dopis, ve kterém jej ministerstvo spravedlnosti vyzývá k překreslení čtyř volebních obvodů v Texasu, mají být v mapě vymezené „protiústavně“.
Texas ve federální Sněmovně reprezentantů USA zastupuje 38 kongresmanů, z toho 25 republikánů a 13 demokratů. Překreslení obvodů tak, jak si přeje republikánské vedení státu, by mohlo zvýšit podíl jejich kongresmanů až na 30.
Hra o příští volby
Zdánlivě malé počty ve 435členné Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu jsou přitom zásadní.
Republikáni nyní v Kongresu mají o sedm kongesmanů víc, drží tedy těsnou většinu. Ovládají také Senát a s Donaldem Trumpem i Bílý dům.
V takzvaných midterms – volbách uprostřed prezidentského období – však běžně vítězí ta strana, která zrovna neovládá Bílý dům. Sněmovnu reprezentantů ztratili v minulých letech za doby svého prezidentství Trump i demokraté Joe Biden a Barack Obama.
Republikánům tedy může k udržení Sněmovny teoreticky pomoct každý hlas. Amerikanista Hornát z Institutu mezinárodních studií FSV UK nicméně upozorňuje, že straně se taktika může vymstít.
„Texas díky překreslování sice může získat nové zástupce v Kongresu, ale celá kauza může zvednout velkou nevoli mezi středovými voliči a díky těmto hlasům vyhrají demokraté středové okrsky v jiných státech. Proto strany doposud přistupovaly k takzvanému gerrymanderingu opatrně,“ uvádí Hornát.
Texaský guvernér Abbott politické jednání o překreslení obvodů zařadil na speciální, letní schůzi texaské Sněmovny. Tamní demokraté reagovali hromadným opuštěním Texasu, aby Sněmovna neměla potřebné kvórum účasti ke schválení nových obvodů.
Referendum v Kalifornii
Teď tamní demokraté požadují, aby Abbott speciální schůzi ukončil. Chtějí také, aby naopak guvernér Kalifornie s demokratickou většinou navrhl překreslení vlastních volebních obvodů a vyvážil tak možné republikánské zisky v Texasu.
Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, o kterém se mluví jako o jednom z demokratických kandidátů na prezidenta v roce 2028, už mezitím ve čtvrtek vyhlásil zvláštní referendum na 4. listopadu. Kalifornští voliči v něm kvůli specifickým místním zákonům musí rozhodnout, zda s překreslováním volebních obvodů souhlasí.
O možném překreslování ve prospěch republikánů se jedná i na Floridě, v Ohiu a dalších státech. Američtí komentátoři o vývoji mluví jako o politickém boji, ve kterém jdou „rukavice dolů“ a za nic se neskrývá.
Překreslování volebních obvodů je totiž v USA běžné po sčítání lidu, které se koná každých deset let, a obyčejně se v řadě států federace děje, že překreslení nahrává jedné či druhé straně.
Poslední sčítání lidu ale proběhlo v roce 2020 a příští je plánované na 2030. Nyní je USA tedy přesně uprostřed tohoto období a gerrymandering by se teoreticky dít neměl.
„Historicky jsou Spojené státy národem vysoké a časté mobility, tedy že se lidé často stěhují z místa na místo. Tím pádem je populační růst a úpadek v některých regionech velmi dynamický,“ vysvětluje Hornát a pokračuje:
„Pokud má jeden volený zástupce ze 435 ve Sněmovně zastupovat asi 780 tisíc obyvatel, je nutné tyhle změny dělat pravidelně“.
‚Politici vybírají voliče‘
Za pravidelné překreslování zodpovídají buď volení politici, třeba jako v případě Texasu, nebo výbory, ve kterých jsou zastoupení buď politici obou stran, nebo jsou nestranické.
Gerrymandering je legální, většina Američanů se však podle průzkumů staví proti němu a postavila by ho mimo zákon. Voličům je praxe nesympatická jednak z očividných důvodů – vytvořené obvody mají zvláštní, mnohdy hadovité tvary, které nereflektují geografickou realitu místa – a jednak z politických důvodů.
Proč gerrymandering?
Pojem vznikl spojením jména guvernéra Massachusetts ze začátku 19. století Elbridge Gerryho. Ačkoliv s procesem sám nesouhlasil, za jeho vlády byly překresleny obvody pro senátní volby, jejichž výsledný, podivný tvar připomínal ještěra salamandra.
Například Texas je dlouhodobě brán jako červený, republikánský stát, i tam však loni přes 42 procent voličů hlasovalo v prezidentských volbách pro demokratku Kamalu Harrisovou.
Pokud by tamní gerrymandering byl velmi úspěšný a republikáni získali 30 z 38 sněmovních mandátů, mělo by dotyčných 42 procent demokratů jen asi 21procentní zastoupení.
Podobné příklady zvýhodnění se objevují napříč USA i u demokratů – gerrymandering provádějí obě americké politické strany.
Pokusit se mapy překreslit v mezidobí sčítání lidu je však neobvyklé, ačkoliv ne bezprecedentní. V Texasu se o to naposledy pokusili republikáni v roce 2003. V některých státech je takové překreslování mimo dané období zakázané.
„Demokraté mají v tomto případě z hlediska morálky lepší výchozí pozici. Jejich argumenty pro gerrymandering byly obvykle takové, že chtějí pomáhat například černošské menšině v jejím zastoupení ve Washingtonu. Jenže i tento morální aspekt lze zneužít v politický prospěch, a z této perspektivy jej republikáni často kritizovali,“ soudí amerikanista Hornát.
Americká média nyní situaci často popisují přirovnáním, že politici si vybírají své voliče, namísto toho, aby si voliči vybírali své politiky.
Odpovědnost politiků
Proti gerrymanderingu se kromě většiny voličů staví řada neziskových organizací a politických skupin. Například Gerrymandering Project Princetonské univerzity pomocí matematických modelů známkuje jednotlivé americké státy podle toho, jak férové mají politické zastoupení vzhledem k tvarům obvodů.
Na stole je s gerrymanderingem také otázka odpovědnosti politiků. Pokud se díky překreslení dotyčný politik nemusí obávat, že opoziční strana má šanci ho vyřadit v příštích volbách, neztrácí tak odpovědnost? Podle amerikanisty Hornáta jen částečně.
„Pokud ve Washingtonu selžou, vystřídá je po příštích volbách konkurent z jejich vlastní strany,“ říká Hornát a pokračuje:
„Kandidáti opoziční strany se pak adaptují vůči lokálnímu kontextu a posunují se blíže k preferencím místních voličů, často i do té míry, že se výrazně odchylují od pozic své vlastní strany. Po nějakém čase tak mohou konkurovat kandidátům, pro které je daný okrsek ‚bezpečný‘“.
Jak současný politický střet dopadne? Teoreticky jsou desítky států, kde by se straníci mohli pokusit o „odvetné“ překreslování. Nic však nezaručuje jejich úspěch. Navíc zdaleka ne všichni guvernéři mají nyní vůli gerrymandering provádět.
„Tohle načasování je mimo, jsme doslova uprostřed mezi sčítáními lidu. A když se bavím z lidmi z New Hampshire, nemají to na seznamu svých priorit,“ řekla serveru Politico guvernérka východního státu Kelly Ayotteová.
Stanice CNN podotýká, že především v Texasu jsou nyní republikáni v lepším postavení obvody úspěšně překreslit. Pokud se to podaří, bude záležet, zda to budou respektovat jejich středoví voliči a jestli bude jejich výhoda dostatečná pro to, aby si republikáni příští rok v dolní komoře Kongresu udrželi většinu.