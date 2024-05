Politická i občanská bitva o televizi. V Bratislavě protestovalo 4000 lidí proti zrušení RTVS

Kabinet už schválil nový zákon o televizi a rozhlasu, který například předpokládá, že ve funkci předčasně skončí nynější ředitel RTVS. Demonstranty z pódia podpořil mimo jiné český televizní a filmový producent Čestmír Kopecký. Podle organizátorů přišlo na shromáždění kolem 4000 lidí.

‚Je podložené, že Země je kulatá?‘ tázal se dezinformátor, který může vést telerozhlas Slovenska Číst článek

„Pokud Fico ovládne RTVS, tak to bude zásadní krok směrem k nesvobodě. Nemůžeme jim to dovolit, je to náš společný zápas o svobodu,“ prohlásil předseda PS Michal Šimečka. V projevu na shromáždění, které trvalo zhruba hodinu, uvedl, že Slovensko potřebuje silné a nezávislé veřejnoprávní médium.

Šimečka oznámil, že opozice, stejně jako při změnách trestního práva, je i při jednání o novém zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu (STVR) připravena přistoupit k obstrukcím ve sněmovně, svolávat velké demonstrace a podat podněty k ústavnímu soudu. Na schválení předlohy zákona o STVR má vládní koalice ve sněmovně dostatek hlasů.

Změny v trestním právu včetně zrušení elitního útvaru prokuratury vládní koalice sice ve sněmovně prosadila, kvůli postupu opozice se tak ovšem stalo proti původním plánům později. Platnost části schválených změn pak pozastavil ústavní soud, který prozkoumává soulad balíčku zákonů s ústavou.

Sporný zákon o televizi a rozhlasu dostal od Ficovy vlády zelenou. V plánu je i konec šéfa Machaje Číst článek

„Držím vám palce. Není to jenom politická bitva o televizi. Je to i občanská bitva o to, aby televize dělala pro vás, co potřebujete, co chcete. Televize dělá spoustu věcí, které jsou apolitické. Když tam politici nacpou svého ředitele, tak je to člověk, který tomu nerozumí, dělá to blbě,“ řekl v projevu Kopecký.

Demonstraci organizovalo pouze PS. Při dřívějších protivládních protestech, které byly mohutnější než čtvrteční shromáždění, toto proevropské hnutí spolupracovalo s dalšími dvěma opozičními stranami. I ty kritizují chystané změny v RTVS.

Například opoziční strana Svoboda a Solidarita vyjádřila podporu nynějšímu generálnímu řediteli Ľuboši Machajovi i zaměstnancům současné RTVS. Předseda SaS Branislav Gröhling uvedl, že vládou schválený návrh zákona o STVR je účelovým krokem k tomu, aby byl vyměněn ředitel RTVS. Machaj se ujal funkce na původně pětileté období v létě 2022, kdy současné vládní strany na Slovensku nebyly u moci.