V Británii politická reklama nepodléhá pravidlům, přitom může šířit lži, říká bojovník za její regulaci

Politická reklama ve Velké Británii postrádá jakákoli pravidla a regulace. Předvolební boj se přitom stále víc přesouvá na internet, kde se stává mocným nástrojem. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Alex Tait, který založil Koalici pro reformu politické reklamy. Lobbuje za legislativu, která by dala politické reklamě v Británii stejná pravidla, jaká platí pro běžnou reklamu. Dvacet minut Radiožurnálu Londýn 9:11 25. května 2019

Politická reklama ve Velké Británii postrádá jakákoli pravidla a regulace. Billboard konzervativců z roku 2015

Alex Tait založil Koalici pro politickou reklamu spolu s Benedictem Pringlem. Oba dlouho pracovali v reklamě a začali být frustrovaní z toho, že zatímco marketéři musí respektovat přísná regulační pravidla, pro politiky totéž neplatí. Přitom právě v politice je účinek lží největší.

„Reklama pracuje s podvědomím a dezinformace se může rozšířit jako fakt. Lidé navíc netuší, že politická reklama nepodléhá pravidlům,“ vysvětluje Tait.

Nejdůležitější je, aby kampaň byla transparentní a poctivá. Jejich program má čtyři požadavky. „Aby byla každá reklama jasně označena. Aby bylo jasné, kdo za ní stojí, to znamená aby platila povinnost zveřejnit, kdo ji zaplatil. Aby všechny údaje byly fakticky správné. Žádná politická strana by se neměla opírat o lži. A nakonec potřebujeme regulaci, nějaký úřad, který by na politickou reklamu dohlížel,“ vyjmenovává.

Bod zlomu

Tait dále hovoří o všeobecném okamžiku zlomu. Lidé přestali politice a politikům věřit. „Jedním z důvodů je to, jakým způsobem probíhají kampaně. Například před referendem o brexitu jsme zaznamenali řadu kontroverzí: nejasné financování kampaně, lži a nepravdivé údaje,“ říká.

Pokud mají politici čestné a poctivé úmysly, nemají co ztratit. „Naopak. Mohou získat důvěru voličů,“ myslí si Tait.

To všechno neznamená, že by Koalice bránila svobodě projevu. „Politici ať vedou debaty, jak chtějí, poukazujeme jen na placenou politickou reklamu. Když se placená reklama opírá o tvrzení, mělo by být pravdivé,“ vysvětluje.

Institucemi, které v Británii už nyní ověřují správnost a pravdivost tvrzení politiků, jsou třeba BBC, Channel 4 a Full Fact.

A mění se i vnímání samotných politiků. Zatímco v minulosti se politické strany podobným opatřením bránily, nyní začínají aktivně spolupracovat. „První politická strana se k naší iniciativě připojila a slíbila dodržovat kritéria. Cílem je, aby se dříve, než bude hotová legislativa, připojily k férovým pravidlům všechny strany,“ dodává Tait.