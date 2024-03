Politické nášlapné miny. Americký nejvyšší soud se vyhnul otázce, jestli se Trump podílel na vzpouře

Po měsících soudních jednání a protichůdných verdiktů ohledně kandidatury bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v letošních volbách přišel nejvyšší soud USA s definitivní odpovědí. Jednotlivé americké státy nemohou Trumpa z voleb vyloučit na základě pasáže ústavy zakazující lidem návrat do veřejných funkcí po podpoře povstání. Washington 12:34 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump v Iowe | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Soudci se však vůbec nezabývali tím, zda lze Trumpovo jednání po porážce v minulých volbách označit za účast na povstání, zdůrazňují zahraniční média.

Podle zpravodajské společnosti BBC se nejvyšší soud svým pondělním verdiktem vyhnul části „politických nášlapných min“, které daný případ zahrnoval. Kromě otázky Trumpova jednání se nezabýval ani tím, zda je prezidentská funkce mimo záběr dané pasáže ústavy, což byl další z exprezidentových argumentů proti diskvalifikaci z primárek ve státě Colorado.

Nejvyšší soud v Coloradu označil Trumpa za nezpůsobilého k výkonu prezidentské funkce v prosinci, federální nejvyšší soud nyní tento verdikt zrušil. Pondělní rozhodnutí se však vztahuje i na zbytek USA, hlavně na státy Illinois a Maine, kde soud, resp. nejvyšší volební činitelka, rovněž Trumpa diskvalifikovaly.

„Stanovisko nejvyššího soudu poskytlo definitivní rozřešení,“ napsal deník The New York Times. Připomenul, že různé skupiny se ve snaze zabránit Trumpovi v opětovné kandidatuře obrátily na soudy ve více než 30 státech. V některých z nich soudy či jiné orgány tyto stížnosti odmítly.

Snahy o diskvalifikaci Donalda Trumpa coby lídra Republikánské strany se opíraly o 14. dodatek americké ústavy přijatý v návaznosti na občanskou válku v 60. letech 19. století. Jeho třetí paragraf uvádí, že v žádné veřejné funkci, ať už civilní, či vojenské, nemohou působit bývalí činitelé, kteří se po odpřisáhnutí věrnosti ústavě dopustili „povstání nebo vzpoury“ či pachatele takového aktu podporovali.

Trump se podle mnohých podílel na povstání, když po prohraných volbách z roku 2020 odmítl uznat porážku a burcoval stoupence svým tvrzením o ukradeném vítězství. Vše vyvrcholilo 6. ledna 2021, kdy dav jeho příznivců obsadil sídlo Kongresu v době projednávání volebních výsledků. Trump předtím na nedalekém mítinku hovořil o potřebě „bojovat jako o život“ a vyzval lidi, aby „pokojně a vlastenecky“ protestovali u Kapitolu.

14. dodatek

„Verdikt vůbec nijak nevyjasňuje základní otázku, zda se Trump skutečně dopustil povstání,“ napsal po rozhodnutí nejvyššího soudu deník The Washington Post (WP). Poznamenal, že pondělní stanovisko se ani o žádné zhodnocení tohoto bodu nepokouší.

Jak prvoinstanční soud v Coloradu, tak následně státní nejvyšší soud vyhodnotily Trumpovo počínání kolem útoku na Kapitol jako povstání. Ke stejnému závěru dospěly orgány ve státech Maine a Illinois, přičemž podle WP se k takovému hodnocení v dřívějších kauzách přiblížilo i několik dalších soudců.

Ti na nejvyšším soudě své rozhodnutí zdůvodnili tím, že jednotlivé americké státy nemohou 14. dodatek aplikovat u osob kandidujících na federální funkce. Na tom se shodlo všech devět členů soudu, ovšem pětice soudců z konzervativního křídla zašla o krok dál. V rozhodnutí uvedla, že daná klauzule není „samovykonávající“ a že pro její vymáhání je nutná iniciativa Kongresu.

„V reálném světě, s těsně rozděleným Senátem a republikány ovládanou Sněmovnou reprezentantů, to znamená, že pravděpodobnost prohlášení Trumpa nezpůsobilým podle 14. dodatku je prakticky nulová,“ uvádí BBC.

Soudci ve svém rozhodnutí dali najevo, že chtějí předejít chaosu, který by podle nich mohl nastat, kdyby každý stát mohl sám rozhodovat o způsobilosti prezidentských kandidátů. Spekulovali přitom, že takovéto zásahy by mohly přicházet i po konání voleb.

Podle webu Politico ale možná onen chaos pouze přesunuli do prostor Kongresu, který výsledky prezidentských voleb potvrzuje při zpravidla ceremoniálních schůzích. Nyní podle některých akademiků není vyloučen scénář, že by Trump v listopadu vyhrál a zároveň by se Demokratická strana ujala kontroly nad oběma komorami Kongresu, načež by se zákonodárci pokusili výsledky změnit na základě dodatku o vzbouřeních.

„Tomuhle všemu se chtěli vyhnout. Chtěli vyloučit pokus o Trumpovu diskvalifikaci, až by zvítězil,“ řekl o členech nejvyššího soudu odborník na ústavní právo Ned Foley působící na Ohijské státní univerzitě. „Ale neudělali to dost jasně,“ dodal.