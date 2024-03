Romancov: Volby mají být svobodné, soutěživé a spravedlivé. To Rusko nezažilo ani jednou

Co hlasování Rusů v prezidentských volbách vypovědělo o režimu federace? „Volby z definice znamenají možnost si vybrat. Rusové žádnou možnost vybrat si neměli,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politický geograf Michael Romancov z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Nejsvobodnější byly podle něj v Rusku volby paradoxně za vlády Michaila Gorbačova. Jak to vidí... Praha 15:00 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby v Rusku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vladimir Putin získal podle Ústřední volební komise v prezidentských volbách Ruské federace 87 procent hlasů. Jaké poselství volby vyslaly? „Rusové si nevybírali. Ten výsledek byl dán předem,“ zdůrazňuje politický geograf Michael Romancov. „Volby z definice znamenají možnost si vybrat. Rusové žádnou možnost vybrat si neměli.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politický geograf Michael Romancov. Moderuje Zita Senková

„Volby mají být svobodné, musí být soutěživé a musí být spravedlivé. Rusko takto nastavené volby nezažilo ani jednou. To není věc, která se týká až teď Vladimira Putina. Nikdy v minulosti vlastně Rusko nezažilo volby, které by stoprocentně splňovaly všechny tyto tři záležitosti najednou,“ hodnotí.

Ruské volby nevolby

„Pravděpodobně ty nejsvobodnější volby, které v Rusku byly, byly ty, které se konaly ještě za Gorbačova. To znamená, když vznikal tzv. Sjezd lidových poslanců,“ vysvětluje dále Romancov.

„Ještě na začátku Putinova období nepochybně byly soutěživé, protože do té soutěže se mohl přihlásit víceméně kdokoliv, už ale nebyly spravedlivé. A pokud jde o svobodu, ta se postupně utahovala,“ myslí si politický geograf.

„Řekněme, že za Jelcina byly jak soutěživé, tak víceméně svobodné, pouze, v uvozovkách, nebyly spravedlivé. A za Putina se to potom zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje. Až máme tu současnou situaci, kdy to není ani svobodné, ani soutěživé, ani spravedlivé,“ shrnuje.

Výsměch západnímu systému voleb

„Putin se dlouhou dobu snažil, aby volby v Rusku vypadaly jako co možná nejautentičtější v západním slova smyslu. Proto třeba před mnoha lety zavedl tzv. průhledné urny,“ vysvětluje dále Romancov.

Litevský ministr kultury Simonas Kairys : Vše, co přichází z Ruska, může být potenciální dezinformace Číst článek

„Každá volební urna je v online režimu po celou dobu, co tzv. volby probíhají, je možné se na to podívat. Takže vidíme, že v řadě regionů úředníci z volebních komisí házejí svazky volebních lístků do průhledných uren. Ale oni řekli: ,Podívejte se, my jsme udělali průhledné urny. Jsme větší demokraté než v Americe, ve Francii‘,“ připomíná politický geograf.

„Všichni dostali zadání ,Proveďte volby‘. To znamená, že z centra jde tento impulz do všech subjektů Ruské federace a tam příslušný náčelník subjektu zase svým podřízeným řekne: ,Provedete volby, provedete je v těch a těch dnech, musíte zajistit takovou a makovou účast a musíte garantovat takový či makový výsledek‘,“ vysvětluje fungování ruských voleb.

„Toto všechno se stalo. Lidé, kteří jsou spolu s Putinem zapojení do fungování režimu, moc dobře vědí, kde se staly problémy a kdo je způsobil. A to je něco, co je pro režim dobré vědět, aby i nadále mohl upevňovat svoji moc. Tyto volby byly od začátku v podstatě výsměchem Západu,“ uzavírá Romancov.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.