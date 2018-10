Ženevský politik je podezřelý, že řídil zdravotního robota při operaci. Vzdělání na to nemá

Člen švýcarské regionální vlády údajně zasahoval do chirurgického zákroku, přestože na to nemá vzdělání. Pierre Maudet podle rádia Lac ovládal zdravotního robota při odstraňování zhoubného nádoru. Politikovi ze Ženevy to prý umožnil jeho přítel, lékař Philippe Morell.

