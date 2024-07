Politolog Just: Patrioti pro Evropu? Pelmel pravice a levice s programem kritizovat a vymezovat se

Hnutí ANO, maďarská strana Fidesz a krajně pravicová strana Svobodných Rakouska zakládají novou politickou alianci Patrioti pro Evropu. Podaří se jim založit novou frakci v Evropském parlamentu? Politolog Petr Just ještě zhodnotí, jak bojuje o přežití SPD, a zaměří se i na hledání nové české eurokomisařky či eurokomisaře. Jak to vidí... Praha 20:00 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byť se samozřejmě mluví o Evropském parlamentu, nová formace bude mít dopad i na domácí politiku | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: Reuters

Předsedové stran Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kickl se v manifestu nové aliance, který podepsali v neděli, vyslovili k lepší obraně vnějších hranic před migrací, vyššímu rozhodování na národní úrovni a společná je jim i kritika Zelené dohody pro Evropu. K založení nové frakce v rámci Evropského parlamentu však budou potřebovat poslance z dalších čtyř zemí Evropské unie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Petr Just. Moderuje Zita Senková

Pelmel pravice a levice

„Vznik nové frakce se dal čekat. Andrej Babiš by evropské liberály a frakci Obnova Evropy neopustil, aniž by neměl rozjednané pokračování v nějaké alternativě. Navíc se naplnilo to, že Viktor Orbán je Babišův dlouhodobý politický vzor, takže není překvapivé, že jádrem vznikající frakce bude maďarský Fidesz,“ říká v pořadu Jak to vidí... politolog Petr Just.

Součástí Patriotů by podle spekulací mohl být i slovenský Směr, který však zatím stále vyjednává s druhou nejsilnější sociálně demokratickou frakcí. „Neznamená to ale, že v ní automaticky skončí,“ podotýká Just.

V EU máte takový vliv, jak silné máte kamarády. Babišova frakce bude na okraji, míní odborník na Unii Číst článek

Strana Směr má totiž v této frakci pozastavené členství kvůli domácí politice, kvůli příklonu k hodnotám, které evropští sociální demokraté nepovažují za hodnoty sociálnědemokratické, a kvůli spolupráci s nacionalistickými subjekty.

Pokud by vyjednávání Směru zkrachovalo a strana se stala součástí Patriotů pro Evropu, zvýraznilo by to podle politologa ještě více to, že průnik mezi zakladatelskými stranami není programově hodnotový, ale že jde spíše o vymezení se vůči něčemu negativně.

„Směr se řadí k levici, Andrej Babiš je z ideologického hlediska velmi rozkročený, FPÖ je krajní pravice. Šlo by tedy o pelmel pravicových a levicových stran, které ale nacházejí shodu v tom, že se vymezují a kritizují, na čemž to patrně bude celé stát.“

Kritika jako program

Byť se samozřejmě mluví o Evropském parlamentu, nová formace bude mít dopad i na domácí politiku.

Vlastenci pro Evropu. ANO, Fidesz a Svobodná strana Rakouska zakládají politickou alianci Číst článek

„Pozitivní společný program sice chybí, kritikou ale mohou strany sbírat body doma. Všechno, co Andrej Babiš doposud z hlediska evropské politiky dělal, byl vzkaz českému voličstvu. A funguje to právě proto, že mnohými politiky a političkami je Evropská unie vykreslována jako něco zlého, co nám neustále něco nařizuje nebo nás reguluje. Patriotistické strany proti tomu teď chtějí bojovat, proto jejich aktivity budou zaměřeny na oslovování domácích voličů,“ vysvětluje Just.

Zakládání stran na základě vymezení se vůči hlavní ideologii ale není podle něj nic nového, je však pravda, že tento trend poslední dobou sílí.

„Už mezi sebou nesoutěží pravicové versus levicové socioekonomické postoje, jako to bylo celá 90. léta. Do popředí se dostávají témata související s migrací, ekologií a kulturně etnickými otázkami a hlavní socioekonomická pravolevá štěpná linie ustupuje stranou. Strany, které v socioekonomických otázkách nenašly shodu, ji nyní nacházejí jinde, a často je to právě na bázi odmítání a vymezování se,“ uzavírá politolog.