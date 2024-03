Politolog: Korčok oslovil i konzervativce, v Bratislavě to byl masakr. Druhé kolo bude nejtěsnější v historii

Nečekaně hladce zvítězil v prvním kole prezidentských voleb na Slovensku exministr zahraničí Ivan Korčok. Předsedu parlamentu Petera Pellegriniho porazil o 5,5 procentního bodu. „Korčokovi se podařilo přilákat nevoliče, zklamané voliče, dočasně usmířit liberály a konzervativce. Získal jak liberály ve velkých městech, tak i silné konzervativní bašty. Proto neočekávaně zvítězil v prvním kole,“ přibližuje pro Radiožurnál sociolog Michal Vašečka. Rozhovor Praha/Bratislava 17:16 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Pellegrini a Ivan Korčok | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Co bude pro výsledek prezidentských voleb na Slovensku teď rozhodující? Bude to bezmála 12 procent voličů, kteří dali svůj hlas Štefanu Harabinovi, bývalému předsedovi nejvyššího soudu, který skončil na třetím místě? Jenom připomenu, že Harabin se projevuje antisystémově, prorusky, vystupuje proti Severoatlantické alianci a proti Ukrajině. Ke komu se mohou jeho voliči přiklonit?

Ano, máte pravdu, rozhodující bude to, ke komu se přikloní voliči, jejichž hlasy, dá se říct, v prvním kole propadly. To znamená, že to nejsou jenom voliči Harabina, ale i Igora Matoviče, Jána Kubiše a částečně i dalších.

Bude samozřejmě záležet na mobilizaci voličů. My nevíme, ke komu se přikloní ti, kteří v prvním kole nevolili Pellegriniho ani Korčoka.

Už před volbami ukázaly prognózy, že voliči Harabina mají tendenci se přiklonit spíš k Pellegrinimu. Část lidí navíc nemusí volit vůbec, protože jako antisystémoví voliči neví, koho si z vítězné dvojice vybrat.

Ale zdá se, že jejich antizápadní sentiment je silnější než cokoliv jiného. A to, že Ivan Korčok je vykreslován jako nejen prozápadní, proevropský politik, ale velmi nekorektně také jako americký agent, může být pro tyto voliče důležité.

Může Ivan Korčok vyburcovat ještě více lidí ve velkých městech jako Bratislava a Košice, kde v prvním kole vyhrál?

Myslím si, že ano. I když je třeba také říct, že už je řádně vyburcoval. A to je také odpověď na to, proč tak neočekávaně zvítězil v prvním kole, což žádná z projekcí nepředpokládala.

Ukázalo se, že volební účast byla vyšší než v jakýchkoliv předcházejících prezidentských volbách s výjimkou těch prvních v roce 1999.

A také se ukázalo, že se Korčokovi podařilo přilákat i nevoliče a zklamané voliče, kteří vůbec neplánovali k volbám přijít.

Dám příklad. Bratislava 1, tedy centrum Bratislavy – tam Korčok získal 72,5 procenta hlasů. To byl v podstatě masakr. A ve všech velkých městech to bylo podobné.

K tomu přidal Korčok silné, konzervativní, tradiční bašty Slovenska, jako je Orava. Dá se říct, že bral nejen všechno liberální prostředí, ale i silné a konzervativní prostředí na severu. Jako kdyby se mu podařilo alespoň dočasně usmířit liberály a konzervativce.

Jak může Pellegrinimu pomoci premiér Robert Fico, který se možná poprvé vyjádřil tak, že věří v Pellegriniho vítězství?

Může mu pomoci. Je třeba říct, že zatím nebyl moc aktivní, a to také přinášelo různé konspirace – zda vůbec Fico chce, aby Pellegrini vyhrál, zda náhodou nepočítá s tím, že jeho porážka by vedla k oslabení koaličního partnera...

Ale teď se vyjádřil. Zřejmě pochopil, že situace je pro něj vážná. Předpokládám, že to může být kampaň Petera Pellegriniho: bude nadále smířlivý a špinavou kampaň za něj povedou jiní.

Připomínám, že tak to bylo už před prvním kolem. Například ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok se zúčastnil debaty s člověkem, který žije ve Velké Británii, čeká na vydání na Slovensko, jsou na něj tři zatykače. Je to člověk, který je prokazatelně antisemitou a extremistou. Tohle byl krok přes čáru.

Ale zároveň je třeba říct, že tohle byl způsob, jak oslovit antisystémového voliče. A hlavně je pro Pellegriniho důležité, že to nemusel udělat on sám.

Mohli by mít rozhodující vliv pro druhé kolo voleb Slováci ze zahraničí, třeba z Česka? Kdyby přijeli masivně volit, jak jsme to viděli před parlamentními volbami v září?

Oni zřejmě přijedou. Je třeba říct, že mnoho z nich se chystá právě až na druhé kolo.

Ale je férové říct, že to nejspíš tyto volby nerozhodne zcela. I když pohled na hraniční obec Kúty za Břeclaví byl už teď o víkendu vcelku zábavný, protože z vlaku od Prahy tam vystupovaly stovky mladých Slováků z Brna a z Prahy, kteří tam přišli odvolit.

Teď zmírním to, co už jsem řekl: Na základě toho, jak dopadlo první kolo, už dnes víme, že druhé kolo bude zřejmě nejtěsnější, jaké kdy Slovensko ve své historii zažilo.

Zřejmě se to bude dost podobat americkým prezidentským volbám, kde bude rozhodovat i půl procentního bodu nebo jeden procentní bod. Ať už čteme čísla z projekcí jakkoliv, nedá se říct, kdo má šanci vyhrát, protože se ukazuje, že to bude extrémně těsné.

A vy si nechcete ve vysílání Radiožurnálu tipnout, kdo zvítězí?

Ne. Bude to tak těsné, že tipování je teď spíš věštění z křišťálové koule. Nikdo seriózní to neudělá.



