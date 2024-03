Politolog: Pellegrini má víc es v rukávu. Bude záležet, jak se rozhodne voličstvo Štefana Harabina

Do druhého kola voleb na Slovensku postoupili Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Bývalý šéf slovenské diplomacie získal 42,5 procenta, předseda parlamentu 37 procent. Takovýto rozdíl nepředpovídal žádný průzkum. „Pro Petera Pellegriniho je to velké zklamání,“ komentuje situaci pro pořad Jak to vidí... na Dvojce politolog Petr Just. Přestože v prvním kole zvítězil Ivan Korčok, Pellegrini má podle něj do druhého kola víc es v rukávu. Jak to vidí... Bratislava 21:41 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pellegrini rámuje Korčoka jako člověka, který Slovensko přivede do války | Zdroj: Profimedia

Podle Justa se v prvním kole prezidentských voleb na Slovensku potvrdilo to, co předvídaly dlouhodobé průzkumy. „Ty ukazovaly, že právě pánové Pellegrini a Korčok postoupí s výrazným náskokem před ostatními. Co už ale bylo překvapivé, byl poměrně přesvědčivý výsledek vítěze prvního kola Ivana Korčoka. Průzkumy předpovídaly skutečně mnohem těsnější výsledek a spíš ve prospěch Petra Pellegriniho.“

Slovensko zatím v prvním kole zažilo nejvyšší volební účast v tomto typu voleb od roku 1999. Hlasovat přišlo téměř 52 procent voličů, což je přes dva miliony lidí. To podle politologa poukazuje na vysokou míru motivace voličstva obou kandidátů, ale i na vysokou míru vyhrocenosti kampaně.

„Čím je kampaň vyhrocenější, tím víc se oba tábory snaží zmobilizovat v maximální možné míře své voliče,“ míní Just. Podle něj existuje i přímá souvislost mezi ziskem Ivana Korčoka a vysokou volební účastí. „Právě díky vyšší volební účasti pan Korčok dosáhl lepšího výsledku, než se předvídalo v průzkumech. A to ukazuje, že zmobilizoval své voliče.“

Největší otazník před druhým kolem

Pro výsledky druhého kola voleb bude zásadní, jak se rozhodnou voliči a voličky kandidátů, kteří nepostoupili. Spekuluje se především o tom, za kým půjdou hlasy Štefana Harabina, který získal necelých 12 procent hlasů. Silně prorusky orientovaný Harabin zatím postupuje opatrně.

„Možná si připravuje půdu pro vyjednávání o tom, co by dostal za to, kdyby svým voličům jmenovitě doporučil jednoho nebo druhého kandidáta. Teď však dokonce začíná prohlašovat, že své voliče vyzve, aby volit nešli,“ říká Just.

Hodnotový překryv má Harabin výraznější s voličskou základnou Petera Pellegriniho.

„Sám Pellegrini se teď staví do role hodnotově podobné Štefanu Harabinovi. Není to však jeho přirozená pozice. On je prozápadní liberál. U Pellegriniho je však momentálně evidentní snaha oslovit voliče Štefana Harabina a samozřejmě i voliče, kteří volí v parlamentních volbách SNS. Jde tudíž o vzkazy těmto skupinám, protože na nich skutečně záleží, jestli pan Pellegrini bude, nebo nebude za 14 dní úspěšnější,“ vysvětluje politolog.

Pokoj a klid vs. válka a Brusel

Přestože v prvním kole zvítězil Ivan Korčok, Pellegrini má podle politologa do druhého kola víc es v rukávu. Kromě pravděpodobnějšího příklonu voličstva Štefana Harabina k Pellegrinimu má současný předseda slovenské sněmovny v ruce ještě druhý trumf.

„Je to rétorika, která může mít u slovenských voličů a voliček úspěch a která se točí okolo vymezení. Pellegrini se prezentuje jako člověk, jehož zvolení by přineslo pokoj a klid, protože bude v úzké součinnosti s vládou. Jeho strana je součástí vládní koalice, což Pellegrini interpretuje tak, že nebude na ose vláda-prezident docházet ke střetům,“ shrnuje Just.

Naopak Korčoka rámuje Pellegrini jako člověka, který Slovensko přivede do války, je pod vlivem Bruselu a Washingtonu.

„Přesně vytipovává charakteristiky, které možná chtějí slyšet voliči pana Harabina, voliči SNS a samozřejmě i voliči SMERu proto, aby nedali hlas panu Korčokovi a ideálně ho dali Peteru Pellegrinimu. Podobný typ kampaně jsme zaznamenali u nás před druhým kolem našich prezidentských voleb, kdy podobným způsobem argumentoval Andrej Babiš. Tato rétorika však na Slovensku zabírá mnohem víc než u nás,“ zamýšlí se Petr Just.

Celý pořad Jak to vidí... si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.