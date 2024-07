Politoložka Dvořáková: ‚Ukradli mi volby, a ještě mě chtěli zabít.‘ Trump vyostří svoji mobilizační kampaň

Bývalý americký prezident Donald Trump přežil na předvolebním mítinku v Pensylvánii pokus o atentát. Po útoku dvacetiletého střelce prohlásil, že je neuvěřitelné, že se takový čin může v Americe stát, a vyzval Američany, aby zůstali jednotní. Jak událost změní listopadové prezidentské volby? A jak zastavit spirálu politického násilí? Pro Český rozhlas Dvojka odpovídala politoložka Vladimíra Dvořáková. Washington 15:37 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celá kampaň Donalda Trumpa, která je založená na mobilizaci a na vyostření konfliktu, tak bude podle Dvořákové ještě více nekompromisní | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

„To, co se stalo v Americe, odpovídá situaci zvýšeného násilí ve společnosti, které vidíme všude. Ukazuje to na krizi v celé společnosti, která se projevuje dílčími krizemi, ať už to byla pandemie, růst lokálních válek, problémy ekonomického charakteru nebo klimatická změna. Toto všechno působí na občany, jejich pocit nejistoty roste, politici ale přicházejí s jednoduchými řešeními. Buď problém popírají, nebo nabízejí, že ho vyřeší velmi rychle. Jednoduchá řešení ale vždycky vedou k mobilizaci a následně k násilí,“ uvažuje v pořadu Jak to vidí... politoložka Vladimíra Dvořáková.

Státník, nebo mstitel?

V situacích, jako je tato, se vždycky vedle hledání viníka volá i po smířlivém tónu a zmírnění ostré politické rétoriky. Vždy se čeká, zda dotyčný vystoupí jako státník a bude se snažit zmírnit napětí.

„Bohužel v případě Donalda Trumpa nevěřím, že by se jeho kampaň mohla zmírnit. Ikonická fotografie, která náhodou vznikla, na níž má vztyčenou ruku s pěstí a zakrvácený obličej, je něco, čemu žádný marketér neodolá. Ukazuje ho to totiž ne jako oběť, která byla zraněna, ale jako bojovníka, který se nezalekne ničeho,“ domnívá se Dvořáková.

Roli ale bude hrát i psychická stránka Donalda Trumpa, stejně jako tomu bylo u postřeleného slovenského premiéra Roberta Fica.

„I když v případě Donalda Trumpa došlo pouze k lehkému zranění, je pokus o atentát velmi silný prožitek, se kterým se bude muset americký exprezident vnitřně vyrovnat. A logicky je velmi obtížné být v takové situaci smířlivý.“

Celá kampaň Donalda Trumpa, která je založená na mobilizaci a na vyostření konfliktu, tak bude podle Dvořákové ještě více nekompromisní.

„Víme, co se stalo po neúspěšných volbách. Donald Trump se dodnes s porážkou nesmířil. Útok na Kapitol byl naprosto bezprecedentní. Můžeme se sice dohadovat, jak dalece on lidi přímo k útoku nevyzval, ale jeho vystupování k tomu nesporně přispělo. Proto si myslím, že rovina ,ukradli mi volby, a ještě mě chtěli zabít‘, bude teď převládat.“

Křehkost vs. pěst

Předpokládá se, že republikánský sjezd, který nyní začíná ve Spojených státech, potvrdí nominaci Donalda Trumpa na prezidenta Spojených států. Vedle muže se zaťatou pěstí tak nyní o to víc vyčnívá křehkost protikandidáta Joea Bidena.

„V Demokratické straně rozhodně zesílí diskuse o tom, jestli Joe Biden má být kandidátem na prezidenta. Amerika si vždy za prezidenta vybírá silného vůdce. A Donald Trump vizi neústupného silného muže, který navzdory atentátu jde odhodlaně do boje, ještě posílil. Biden roli silného vůdce hrát nemůže, bohužel ale podle mnohých už nemůže sehrát ani roli moudrého člověka, přinášejícího klidná, racionální a neemotivní řešení...,“ uzavírá Vladimíra Dvořáková.