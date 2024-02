Polská Občanská koalice v průzkumech poprvé překonala Právo a spravedlnost, které podporu ztrácí

V případě předčasných voleb v Polsku by Občanská koalice poprvé mohla získat více hlasů než Právo a spravedlnost. Tvrdí to průzkum centra CBOS, který podléhá úřadu premiéra. Podle průzkumu vítěz říjnových parlamentních voleb Právo a spravedlnost naopak podporu voličů ztrácí. Varšava 7:26 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě předčasných voleb v Polsku by Občanská koalice poprvé mohla získat více hlasů než Právo a spravedlnost | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Podle průzkumu CBOS, kterého se zúčastnilo přes 1000 lidí starších 18 let, by nejsilnější vládní uskupení Občanská koalice získalo 29 procent.

Právo a spravedlnost, které do loňských parlamentních voleb vládlo Polsku osm let, by získalo 24 procent. Občanská koalice s Třetí cestou a Levicí by navíc pravděpodobně získaly více křesel v Sejmu, než kolik mají nyní.

Zároveň zpravodajský web Onet zveřejnil průzkum společnosti IBRiS, kterého se rovněž zúčastnilo přes tisíc respondentů. Průzkum se týkal důvěry politikům. Nejvíce lidí věří maršálkovi Sejmu Szymonu Holowniovi - více než polovina dotázaných. Dříve věřilo nejvíce lidí prezidentovi Andrzeji Dudovi.