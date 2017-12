Nerušte předvánoční klid, stěžovali si Poláci. Pošta zrušila doručování balíků v neděli

Doručování v neděli zavedla polská státní pošta před loňskými Vánocemi. Jerzy Garycki z vedení pošty ale deníku Rzeczpospolita řekl, že šlo o pokus, který se neosvědčil. Lidé si podle něj stěžovali, že je pošťáci v neděli ruší.

Polská pošta slibuje, že i tak předá všechny balíky včas. Po velkých městech bude rozvážet ještě v sobotu 23. prosince.

Balíky si lidé mohou také nechat uložit na vybraných čerpacích stanicích. Doručování v neděli nabízejí za příplatek někteří soukromí polští kurýři.

Česká pošta nestíhá doručovat

Česká pošta před Vánocemi nestíhá zásilky doručovat. „Není to tím, že by to byla chyba našich zaměstnanců. Balíků je opravdu tolik, že se to fyzicky občas stihnout nedá. Není to problém jen České pošty, ale obecně všech přepravních společností, které zažívají nejnáročnější období v roce právě teď před Vánoci,“ vysvětluje pro Český rozhlas mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Denně Česká pošta po celé republice doručí zhruba čtvrt milionu balíků. „Česká pošta převzala minulý týden denně do přepravy v průměru 250 tisíc balíků. V běžném měsíci jako květen se denní podání pohybuje kolem 150 tisíc. Nárůsty před Vánocemi jsou tedy opravdu enormní,“ doplňuje Vitík.

V porovnání s minulými lety si podle něj lidé stále více objednávají zboží přes e-shopy, proto jsou každé nové Vánoce co do doručování balíčků rekordní. Česká pošta pak upozorňuje, že dodání do Vánoc garantuje jen u balíků poslaných do úterý 19. prosince.