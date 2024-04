Polská vláda oznámila další chystané změny v diplomacii. Chce se vrátit k nehlášeným kontrolám

Je to teprve několik týdnů, kdy polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski oznámil chystané rozsáhlé změny v diplomacii. Nyní vláda představila další své plány na zastupitelských úřadech po celém světě. Chtějí vrátit nástroj kontroly, který zrušila předešlá vláda strany Právo a spravedlnost (PiS). Od stálého zpravodaje Varšava 11:43 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Donald Tusk | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Jde o možnost provedení inspekce polských velvyslanectví a konzulátů ještě před změnou zákona o zahraniční službě v roce 2021, kdy vládla dnes opoziční strana Právo a spravedlnost. Ministr zahraničí mohl nařídit kontrolu diplomatických misí, a to velmi rychlou, předem nehlášenou.

Taková kontrola byla třeba první možnou reakcí na nějaké vznikající problémy nebo profesní nesrovnalosti. A jakmile tyto problémy pominuly, tak už bylo možné zase jenom provádět ty plánované předem dlouhodobě ohlášené kontroly.

Určitá část poslanců Sejmu, tedy poslanců vládní koalice, už začala pracovat na návrzích změn některých zákonů souvisejících se státní správou. V celém balíčku poslanci počítají i s obnovením rychlých kontrol velvyslanectví a konzulátů. Zatím ale nejsou známy podrobnosti, jak by to mělo vypadat, jestli je to návrat do dřívější doby před rok 2021, nebo se chystá úplně nový mechanismus.

Odvolání 50 velvyslanců

Oznámení ministra zahraničí o výměně asi 50 velvyslanců je pak další oddělená akce. Na první pohled spolu tyto dvě události nesouvisí. Podle vlády Donalda Tuska ale zrušení inspekcí v roce 2021 vedlo k četným nesrovnalostem, za které dnes odpovídají právě někteří velvyslanci, kteří jsou i na seznamu těch 50 chystaných výměn.

Nesrovnalosti se týkaly třeba odhalení vízového skandálu, údajné šikany na pracovišti, obsazení některých pozic lidmi s neodpovídajícími kvalifikacemi. Podle předsedy vyšetřovací komise vízového skandálu zrušení kontrol třeba prospělo lidem, kteří osobně chtěli kontrolovat vydávání víz. Docházelo tam tak k nesrovnalostem, kdy se vydávala víza lidem, kteří na ně třeba neměli nárok.

Některé ambasády se taky potýkaly s mobingem, mezi nimi i ambasáda v Česku, kde velvyslankyně Barbara Ćwiorová měla podle prokuratury šikanovat sedm zaměstnanců. Za to jí nakonec soud taky udělil peněžitý trest.

Velvyslanectví jako trafika

Jiné diplomatické instituce z tohoto období zase řeší pochybné nakládání s financemi, třeba Polský institut v Düsseldorfu. Některé posty pak zase obsadili lidé bez diplomatických zkušeností.

Byli tam vyslaní takzvaně do trafik, to tvrdí třeba bývalý vysoce postavený zaměstnanec polského ministerstva zahraničí Jakub Osajda. Ten se účastnil jedné z větví vízové aféry a nyní je klíčovým svědkem pro vyšetřování všech propletených afér, které spolu nakonec dohromady souvisí.

Osajda tvrdí, že společným jmenovatelem a počátkem všech nesrovnalostí a nepravidelností je právě změna zákona o zahraniční službě.

Od oznámení o výměně 50 velvyslanců zhruba v polovině března, tedy těsně po zahraniční návštěvy prezidenta Andrzeje Dudy a premiéra Donalda Tuska v Bílém domě, se nic nového neobjevilo.

Stanoviska jsou jasná, ministr zahraniční Sikorski chce vyměnit ty neefektivní velvyslance, často dosazené právě stranou Právo a spravedlnost. Sám ale říká, že to bude dlouhodobý proces, který bude trvat velmi dlouho, protože je administrativně velmi náročný a hlavně najít padesát náhradníků je náročné.

Na druhou stranu polský prezident, který podle další legislativní změny z dílny minulé vlády velvyslance jmenuje, s výměnou nesouhlasí. Varuje, že by to mohlo ohrozit nominaci na eurokomisaře, protože o to místo v letošních eurovolbách usiluje právě Radoslaw Sikorski.