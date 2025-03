Polské město přišlo při povodni už potřetí o školku. Novou z modulů postavila armáda

„Tady byla policejní stanice, kterou strhla povodeň. Byl tu dům, parkoviště, nic z toho nezůstalo,“ říká starosta Stroniu Śląského Dariucz Chromiec. Stojíme přímo na nábřeží Morawky, pod nohama máme zbytky suti stanice městské policie. „Na ulici Mickiewicze jsme taky museli zbourat dům. A támhle, vzadu, vidíte tu barevnou budovu? To byla naše školka. Povodeň ji taky zalila. Opakovaně. Takže už se tam nevrátí, stavíme ji jinde.“

„Ve Stroniu Śląskim máme 205 dětí. Opravdu, po povodních ty děti neměly kam jít,“ vzpomíná ředitelka školky a jeslí Celina Chęś-Drańczuk. Nejdřív byly děti přes den rozmístěné po penzionech v okolí. Ve škole totiž dočasně sídlila armáda.

„Jak vojáci ze škol odjeli, dostali jsme pro naše děti čtyři třídy. Tam se ale vešlo jen sto dětí. Pro zbytek nebylo místo.“ A tak vznikl nápad postavit školku z kontejnerů, kam by se vešlo 175 předškoláků a 30 batolat. Projekt financovala Vládní agentura strategických rezerv, která dodala i kontejnery, stavební materiál i vybavení tříd.

Důležitou roli pak sehrála armáda. Konkrétně vojáci teritoriální obrany, jak říká Chęś-Drańczuk: „Ti tu s námi byli od samého začátku. To tu ještě byla jenom zelená louka a už sem přijeli vojáci a začali všechno vyměřovat, dělali vizualizace, vymýšleli s námi, jak kontejnery poskládat,“ uvedla.

„Stačilo zavolat a nic nebylo nemožné. To byla spolupráce, při které mezi námi vznikly až přátelské vztahy. Doteď na sebe máme kontakty. Dodnes říkám, že generál Krzystof Stańczyk je mým andělem v uniformě,“ dodala Chęś-Drańczuk.

Duhová modulární školka se 205 dětem otevřela na začátku února, kuchyň začala fungovat teprve v polovině února. Když procházíme po chodbách pomalovaných zvířátky, ze tříd k nám doléhají hlasy dětí. Je odpoledne, před chvílí skončil polední klid a děti už čekají na rodiče, až si je vyzvednou.

„Máme tu i dvě ordinace - logopedii a ordinaci pro terapii senzorické integrace,“ upozorňuje ředitelka školky. Nahlížíme dovnitř. „Je skvělé, že tu máme všechno na jednom místě. Dokonce tu máme i tělocvičnu, kterou jsme ve staré školce neměli a moc jsme o ni stáli,“ pokračuje ředitelka.

„Taky jsme neměli jídelnu, děti jedly v herně. Tady máme hned vedle kuchyně jídelnu. V jeslích jsme neměli samostatnou ložnici, tady ji máme - hezkou, modrou, tichou ložnici. Taky tu máme učitelskou místnost, dost velkou, abychom tam mohli i pořádat školení,“ popsala dál.

Modulární školka v Stroniu Śląskim má i vlastní plně vybavenou dílnu pro správce. A na jaře se ještě dočká zahrady a venkovního hřiště.

„Ta školka je po těch měsících od povodní naším splněným snem. Nemohli jsme se dočkat, až budeme mít místo pro všechny děti, pro všechny naše pracovníky. Teď jsme nadšení, asi jako rodiče i děti,“ popisuje Anna Rasz, která ve školce také pracuje.

„No, ještě si zvyknout na jinou adresu. Musím se přiznat, že jak sem dojíždím, to občas ráno odbočím a najednou mi dojde, že jedu na nábřeží do staré školky, takže se v půli cesty musím otočit,“směje se Rasz a ředitelka dodává, že jí se to také dvakrát stalo.