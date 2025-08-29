Polské stíhačky F-16 mají po nehodě u Radomi zákaz nebojových letů. Vyšetřovatelé získali černou skříňku
Polské generální velitelství ozbrojených sil pozastavilo všechny nebojové lety stíhaček F-16. Dále tak mohou být tyto armádní letouny využívány pouze pro operační činnost při ochraně vzdušného prostoru. Polské generální velitelství ozbrojených sil tím reaguje na čtvrteční havárii F-16 u Radomi při nácviku akrobatického manévru na leteckou přehlídku.
Černou skříňku z havarované stíhačky zajistila polská Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod, jak řekl mluvčí Okresní prokuratury ve Varšavě Piotr Antoni Skiba.
„V dohledné době hodláme provést specializované přezkoumání letového zapisovače. Ještě nevíme, kde to provedeme, pravděpodobně ale v zahraničí, ve specializované laboratoři,“ popsal.
Stíhačka F-16 havarovala ve čtvrtek vpodvečer v blízkosti Radomi při nácviku na víkendovou leteckou přehlídku. Pilot major Maciej „Slab“ Krakowian se nestihl katapultovat a při nárazu stroje do země zemřel. Příčiny havárie zatím nejsou známé. Kvůli poškození ranveje letiště zůstává dočasně uzavřené. Chystaná letecká show byla zrušena.
Tragédie spustila v Polsku diskusi, zda se má armáda leteckých vystoupení účastnit. Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.
Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.
AirSHOW Radom je největší leteckou přehlídkou v Polsku a patří mezi přední takové akce v Evropě. Letos se jí mělo účastnit 150 letadel ze 20 zemí.