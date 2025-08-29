Polské stíhačky F-16 mají po nehodě u Radomi zákaz nebojových letů. Vyšetřovatelé získali černou skříňku

Polské generální velitelství ozbrojených sil pozastavilo všechny nebojové lety stíhaček F-16. Dále tak mohou být tyto armádní letouny využívány pouze pro operační činnost při ochraně vzdušného prostoru. Polské generální velitelství ozbrojených sil tím reaguje na čtvrteční havárii F-16 u Radomi při nácviku akrobatického manévru na leteckou přehlídku.

Od stálé zpravodajky Varšava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Letoun F-16, který havaroval při nácviku letecké přehlídky v Polsku

Letoun F-16, který havaroval při nácviku letecké přehlídky v Polsku | Zdroj: Reuters

Černou skříňku z havarované stíhačky zajistila polská Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod, jak řekl mluvčí Okresní prokuratury ve Varšavě Piotr Antoni Skiba.

V Polsku při zkoušce na leteckou show havarovala stíhačka F-16. Narazila do ranveje, pilot zemřel

Číst článek

„V dohledné době hodláme provést specializované přezkoumání letového zapisovače. Ještě nevíme, kde to provedeme, pravděpodobně ale v zahraničí, ve specializované laboratoři,“ popsal.

Stíhačka F-16 havarovala ve čtvrtek vpodvečer v blízkosti Radomi při nácviku na víkendovou leteckou přehlídku. Pilot major Maciej „Slab“ Krakowian se nestihl katapultovat a při nárazu stroje do země zemřel. Příčiny havárie zatím nejsou známé. Kvůli poškození ranveje letiště zůstává dočasně uzavřené. Chystaná letecká show byla zrušena.

Tragédie spustila v Polsku diskusi, zda se má armáda leteckých vystoupení účastnit. Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.

Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.

AirSHOW Radom je největší leteckou přehlídkou v Polsku a patří mezi přední takové akce v Evropě. Letos se jí mělo účastnit 150 letadel ze 20 zemí.

Kateřina Havlíková, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme