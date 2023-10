Kaczyński versus Tusk. Polské volby jsou pro EU teď ty nejdůležitější, soudí analytik

V neděli se konají parlamentní volby v Polsku. Výsledek souboje mezi vládními konzervativci Jaroslawa Kaczyńského a opozicí vedenou expremiérem a bývalým šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem bude důležitý také pro Evropskou unii. Určí totiž i to, zda budou pokračovat spory mezi Varšavou a Bruselem o polské soudní reformy nebo silné napětí ve vztazích s Berlínem. „Tentokrát se hraje skutečně o hodně,“ upozorňuje z Polska analytik Michal Lebduška. bruselské chlebíčky Praha/Varšava 10:48 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební klání v Polsku je tak podle něj tím nejdůležitějším v Evropské unii ve druhé polovině letošního roku – už jen kvůli velikosti a významu této země | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

„Zatímco v minulých parlamentních volbách v roce 2019 bylo takřka jisté, že si Právo a spravedlnost udrží většinu, kterou drželo, tak nyní je podle předvolebních průzkumů situace značně nejistá a po osmi letech může dojít k tomu, že se v Polsku změní vláda,“ přibližuje Lebduška z Asociace pro mezinárodní otázky.

Volební klání v Polsku je tak podle něj tím nejdůležitějším v Evropské unii ve druhé polovině letošního roku – už jen kvůli velikosti a významu této země.

Z pohledu Unie se v něm hraje hlavně o to, jak se bude vyvíjet dlouholetý spor s Evropskou komisí o justiční reformy prováděné dosluhující polskou vládou. Unijní exekutiva kvůli němu Varšavě zadržuje peníze z fondu obnovy ve výši 35 miliard eur.

„Pokud by vyhrála současná opozice v čele s Donaldem Tuskem, tak se situace výrazně uklidní,“ domnívá se Michal Lebduška. Zároveň ale upozorňuje, že ani při takovém povolebním vývoji nelze čekat rychlé odblokování unijních peněz.

Pokud by to Komise udělala, aniž by nová vláda sporné reformy změnila, ukázala by tím, že Varšavu potrestala kvůli polské politice a ne kvůli samotným reformám, dodává.

Jejich legislativní úpravy ale mohou narazit na prezidenta Andrzeje Dudu, který je Kaczyńského člověkem a má právo veta.

Berlín jako Soros

Specifikem současného politického dění v Polsku jsou vyhrocené vztahy se sousedním Německem. Polská vláda se dožaduje doplacení válečných reparací, což Berlín odmítá. Pravicové polské vládní strany v předvolební kampani obviňují Německo a vládu Olafa Scholze ze všeho zlého a středo-levicovou opozici nálepkují, že působí v žoldu Berlína.

„V posledních měsících, možná i letech je Německo pro současnou polskou vládu takovým Sorosem, kterým straší své voliče, což je dáno do značné míry i tím, že vládní tábor ztotožňuje Německo s celou Evropskou unií,“ přirovnává Michal Lebduška využívání německé hrozby v polské politice ke zneužívání jména amerického finančníka George Sorose v Maďarsku tamní vládou Viktora Orbána.

A také v Polsku tato domnělá hrozba podle experta na polskou politiku na část voličů funguje – podobně jako v Česku fungovalo vytahování sudetoněmecké karty.

